 Gwyneth Paltrow, imagine rară alături de fiica sa, Apple Martin. Cum s-au fotografiat cele două
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoGwyneth Paltrow, imagine rară alături de fiica sa, Apple Martin. Cum s-au fotografiat cele două

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gwyneth Paltrow și fiica sa, Apple Martin, au petrecut timp împreună, iar actrița a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine mai puțin obișnuită. Pe 14 august, vedeta în vârstă de 53 de ani a publicat pe Instagram un carusel de fotografii în care apare alături de fiica ei, în vârstă de 22 de ani.

Gwyneth Paltrow / Foto: shutterstock
Gwyneth Paltrow / Foto: shutterstock

Cele două s-au fotografiat în timp ce se relaxau în aer liber, bucurându-se de vremea însorită. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt transmis de Gwyneth Paltrow: „Summer, so far so good”.

Fotografia principală le surprinde pe mamă și fiică zâmbind către camera telefonului, în timp ce stau întinse pe paturi de exterior. Gwyneth Paltrow apare într-un costum de baie negru, cu ochelari de soare supradimensionați și părul blond prins într-o coadă joasă.

Apple Martin a ales, la rândul ei, o ținută de plajă cu imprimeu în dungi. Fiica actriței poartă un top de bikini cu dungi roșii și albe și o piesă de jos cu dungi albastre și roșii. Tânăra și-a lăsat părul blond liber, într-un stil lejer, iar în apropierea ei se poate observa și o băutură cu apă de cocos.

Apple Martin a absolvit facultatea

Fotografia publicată de Gwyneth Paltrow vine după un moment important din viața fiicei sale. Apple Martin a absolvit Vanderbilt University, iar ceremonia de absolvire a avut loc în Nashville, Tennessee, potrivit instyle.com.

Tânăra a obținut o diplomă în domeniul „law, history, and society”. Cu această ocazie, Gwyneth Paltrow și fostul ei soț, Chris Martin, s-au reunit pentru a fi alături de fiica lor.

În imaginile de la absolvire, Apple Martin a apărut purtând roba și toca specifice ceremoniei. Pentru eveniment, ea a ales o rochie albă, o pereche de ochelari Ray-Ban și pantofi negri cu toc. Gwyneth Paltrow a optat pentru un cardigan roșu și o rochie albastră, completând ținuta cu pantofi roșii și ochelari de soare.

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a fost prezent la rândul său la eveniment, alături de fiul său, Moses.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin au doi copii

Apple Martin și Moses sunt copiii pe care Gwyneth Paltrow îi are împreună cu Chris Martin. Cei doi au fost căsătoriți mai bine de un deceniu, înainte ca relația lor să se încheie prin divorț, finalizat în 2016.

Paltrow și Martin au anunțat separarea în 2014, folosind expresia „conscious uncoupling”, cunoscută ulterior în legătură cu modul în care cei doi au ales să vorbească despre despărțire și despre relația lor de familie.

Cei doi au transmis atunci că vor continua să formeze o familie și să își crească împreună copiii. De-a lungul anilor, au păstrat o relație de co-parenting, iar absolvirea lui Apple a fost unul dintre momentele în care au fost din nou prezenți în același context familial.

Gwyneth Paltrow s-a căsătorit ulterior cu Brad Falchuk, în 2018. Prin această căsătorie, actrița a devenit și mamă vitregă pentru cei doi copii ai lui Falchuk, Isabella și Brody.

Ghid de cumpărături

laura cosoi si nina jpg
VideoLaura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei Vedete românești
Anca Alexandrescu. FOTO Profimedia
A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele Vedete românești
image
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi” adevarul.ro
image
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să primesc o reducere?” adevarul.ro

Parteneri

image
CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Locul din România unde smochinele se vând mai ieftin decât la supermarket observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie” as.ro
image
Motivul pentru care poţi observa o panglică galbenă prinsă de clanţa uşii. Mesajul pe care vor să îl transmită proprietarii playtech.ro
image
Detalii bombă despre salariile oferite de Neluțu Varga la CFR. „I-a dat lui Cordea 40.000 de euro. A băgat 70 de milioane de euro!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
raluca pastrama jpg
Cum a reușit Raluca Pastramă să slăbească. Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște: „Intru în niște stări care sunt dureroase fizic” Vedete românești
Anca Alexandrescu. FOTO Profimedia
A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele Vedete românești
laura cosoi si nina jpg
VideoLaura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei Vedete românești
53938 m jpg
VideoZiua Marinei 2026. Peste 3.500 de militari și 50 de nave, la Constanța. Mesajul președintelui Nicușor Dan. Update Vedete internaționale
banner radu andrei tudor png
#Exclusiv Click!
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..." Vedete românești
anda calugareanu actrita romanca jpeg
Destinul trist al Andei Călugăreanu: respinsă de 9 ori la Teatru și părăsită de soț pentru o altă artistă. 34 de ani de la moartea ei Vedete românești
anca dumitra jpg
FotoAnca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți” Vedete românești
Design fără titlu (9) png
VideoIoana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc” Vedete românești
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net