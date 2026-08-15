Gwyneth Paltrow, imagine rară alături de fiica sa, Apple Martin. Cum s-au fotografiat cele două

Gwyneth Paltrow și fiica sa, Apple Martin, au petrecut timp împreună, iar actrița a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine mai puțin obișnuită. Pe 14 august, vedeta în vârstă de 53 de ani a publicat pe Instagram un carusel de fotografii în care apare alături de fiica ei, în vârstă de 22 de ani.

Cele două s-au fotografiat în timp ce se relaxau în aer liber, bucurându-se de vremea însorită. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt transmis de Gwyneth Paltrow: „Summer, so far so good”.

Fotografia principală le surprinde pe mamă și fiică zâmbind către camera telefonului, în timp ce stau întinse pe paturi de exterior. Gwyneth Paltrow apare într-un costum de baie negru, cu ochelari de soare supradimensionați și părul blond prins într-o coadă joasă.

Apple Martin a ales, la rândul ei, o ținută de plajă cu imprimeu în dungi. Fiica actriței poartă un top de bikini cu dungi roșii și albe și o piesă de jos cu dungi albastre și roșii. Tânăra și-a lăsat părul blond liber, într-un stil lejer, iar în apropierea ei se poate observa și o băutură cu apă de cocos.

Apple Martin a absolvit facultatea

Fotografia publicată de Gwyneth Paltrow vine după un moment important din viața fiicei sale. Apple Martin a absolvit Vanderbilt University, iar ceremonia de absolvire a avut loc în Nashville, Tennessee, potrivit instyle.com.

Tânăra a obținut o diplomă în domeniul „law, history, and society”. Cu această ocazie, Gwyneth Paltrow și fostul ei soț, Chris Martin, s-au reunit pentru a fi alături de fiica lor.

În imaginile de la absolvire, Apple Martin a apărut purtând roba și toca specifice ceremoniei. Pentru eveniment, ea a ales o rochie albă, o pereche de ochelari Ray-Ban și pantofi negri cu toc. Gwyneth Paltrow a optat pentru un cardigan roșu și o rochie albastră, completând ținuta cu pantofi roșii și ochelari de soare.

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a fost prezent la rândul său la eveniment, alături de fiul său, Moses.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin au doi copii

Apple Martin și Moses sunt copiii pe care Gwyneth Paltrow îi are împreună cu Chris Martin. Cei doi au fost căsătoriți mai bine de un deceniu, înainte ca relația lor să se încheie prin divorț, finalizat în 2016.

Paltrow și Martin au anunțat separarea în 2014, folosind expresia „conscious uncoupling”, cunoscută ulterior în legătură cu modul în care cei doi au ales să vorbească despre despărțire și despre relația lor de familie.

Cei doi au transmis atunci că vor continua să formeze o familie și să își crească împreună copiii. De-a lungul anilor, au păstrat o relație de co-parenting, iar absolvirea lui Apple a fost unul dintre momentele în care au fost din nou prezenți în același context familial.

Gwyneth Paltrow s-a căsătorit ulterior cu Brad Falchuk, în 2018. Prin această căsătorie, actrița a devenit și mamă vitregă pentru cei doi copii ai lui Falchuk, Isabella și Brody.