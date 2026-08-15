 Dana Rogoz își schimbă radical look-ul pentru un nou proiect cinematografic: „Părul crește”
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Dana Rogoz își schimbă radical look-ul pentru un nou proiect cinematografic: „Părul crește”

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Dana Rogoz le-a făcut o dezvăluire neașteptată celor care o urmăresc în mediul online. Actrița se află în aceste zile la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, unde participă la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, însă a găsit timp să vorbească și despre următorul său proiect profesional.

Dana Rogoz, foto Instagram jpg

Vedeta a anunțat că urmează să renunțe la părul lung pentru un rol. Schimbarea de look este necesară pentru un proiect cinematografic, iar Dana Rogoz spune că este obișnuită cu astfel de transformări atunci când un personaj pe care îl interpretează o cere.

Actrița a privit cu detașare decizia și a transmis că nu consideră schimbarea o problemă, mai ales că părul va crește din nou. Ea a amintit și de alte momente din carieră în care a avut părul mult mai scurt pentru rolurile pe care le-a interpretat.

Dana Rogoz, pregătită să renunțe la părul lung

Dana Rogoz le-a spus urmăritorilor săi să profite de ultimele zile în care o pot vedea cu actuala coafură. Actrița a dezvăluit că urmează să se tundă pentru un proiect de film și că transformarea face parte din cerințele meseriei.

„Hai să vă zic un secret! Uitați-vă bine la părul ăsta al meu, așa lung cum îl vedeți. Urmează să mă tund pentru un proiect de film”, a transmis Dana Rogoz.

Vedeta a explicat că nu privește schimbarea ca pe un sacrificiu. Pentru ea, modificările de imagine necesare pentru un personaj reprezintă o parte firească a profesiei de actor.

„Și întotdeauna am zis: când e vorba de profesie, nu trebuie să sufăr. Părul crește”, a mai spus actrița.

Dana Rogoz a precizat că a mai avut părul scurt în trecut, inclusiv pentru un rol. Din acest motiv, noua schimbare nu pare să o îngrijoreze, chiar dacă fiul ei, Vlad, ar fi mai afectat de transformarea care urmează.

Actrița a mai trecut prin transformări pentru roluri

Noua tunsoare nu este prima schimbare de acest fel din cariera Danei Rogoz. Actrița a povestit că a mai fost nevoită să își scurteze părul pentru un proiect anterior, iar acum este din nou pregătită să își adapteze imaginea pentru personajul pe care îl va interpreta.

„M-am mai tuns și mai scurt de atât. Am fost scurt, scurt pentru Mo. Vlad este în schimb mai șocat decât mine”, a declarat Dana Rogoz.

Actrița a punctat astfel că transformările fizice fac parte din parcursul său profesional și că este dispusă să le accepte atunci când proiectul o cere.

„Așa că sunt ultimele zile cu părul lung, să știți! Meseria!”, a încheiat ea dezvăluirea.

Deocamdată, în informațiile oferite de actriță nu sunt precizate detalii despre filmul pentru care își va schimba look-ul sau despre personajul pe care îl va interpreta.

Dana Rogoz, la Festivalul Anonimul din Delta Dunării

Anunțul despre schimbarea de look vine în timpul participării actriței la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, organizat la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Dana Rogoz a vorbit cu mult entuziasm despre experiența oferită de eveniment și despre atmosfera pe care o găsește aici. Pentru actriță, festivalul a devenit o experiență aparte, datorită combinației dintre cinematografie, natură și întâlnirile cu ceilalți participanți.

Drumul până la festival este, la rândul său, diferit față de cel către alte evenimente cinematografice, participanții ajungând la Sfântu Gheorghe după aproximativ o oră petrecută pe canalele Deltei.

Actrița a povestit că aici filmele pot fi urmărite atât în cinema, cât și în aer liber, iar programul se întinde până târziu în noapte. Experiența este completată de zile petrecute în Deltă, plajă, apusuri și întâlniri cu prieteni și alți cinefili.

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