 Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul
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Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul

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A fost gaură de 10.000 de euro în buzunarul lui Selly, după ce a crezut, inițial, că face o afacere profitabilă. În scurt timp, s-a dovedit a fi doar o experiență din care să învețe pe viitor.

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Cum a fost fentat Selly când și-a tuns gazonul de la Nibiru? Creatorul de conținut a dat câteva detalii despre o afacere aparent banală care l-a costat nu mai puțin de 10.000 de euro. 

Cum și-a luat Selly țeapă de 10.000 de euro

Ceea ce trebuia să fie o simplă toaletare a terenului s-a transformat într-o țeapă. Selly a povestit faptul că s-a trezit cu cheltuieli ascunse, deși, inițial, era vorba doar despre a cheltui 4.000 de euro.

Povestea a început atunci când s-a apucat de amenajat spațiul unde este acum Nibiru. Pe atunci, nu avea echipamente și utilaje proprii, așa că a fost nevoit să apeleze la alte firme. Selly a acceptat o ofertă, rezonabilă la prima vedere: 4.000 de euro pentru tunsul ierbii de pe o suprafață masivă. 

Adevărata surpriză a avut, însă, la finalul operațiunii. Când iarba de pe teren era deja tunsă, era nevoie și de curățenie. Astfel, firma respectivă a mai plusat cu încă 6.000 de euro, doar pentru a strânge iarba proaspăt tăiată.

„Asta este, de fapt, o poveste despre cum noi am luat foarte, foarte multe învățăminte de-a lungul timpului, până să ajungem aici. Acum nu mai dau 10.000 pe tuns și nici pe vopsit”, a precizat Selly.

Soluția mult mai ieftină la care a apelat influencerul

Ca să nu mai scoată atât din buzunare, el a căutat soluții mai puțin costisitoare. Pentru a evita să maia runce sume colosale pe întreținere sau vopsire, Sellu a prezentat un truc mai puțin obișnuit folosit pe terent. Așadar, a folosit colorant pentru gazon, pentru a da viață porțiunilor în care iarba nu arăta tocmai bine.

„Hai să vă arăt noua șmecherie, noua invenție, doar în zonele astea în care gazonul chiar e stricat, în rest nu am făcut treaba asta, doar în câteva zone. Există colorant de gazon. Practic, o chestie care vopsește efectiv gazonul și uitați, fraților, magia cum se întâmplă.

Din gazon din ăsta vai de capul lui îl face verde și când te uiți de la distanță zici: „Mamă, ce verde e gazonul ăsta. Dar, oricum, voi nu veniți aici pentru gazon. Veniți pentru concerte, pentru activități, pentru Muzeul Planetelor”, a menționat influencerul.

Soluția găsită de Selly pentru a evita o cheltuială uriașă cu întreținerea gazonului. Foto: Facebook
Soluția găsită de Selly pentru a evita o cheltuială uriașă cu întreținerea gazonului. Foto: Facebook

Ce sfaturi primește Selly de la părinți

Selly nu obișnuiește să vorbească foarte mult despre chestiunile ce țin de viața de familie, însă de această dată a mărturisit faptul că părinții sunt extrem de preocupați de el. Adesea, ei îi spun să se odihnească.

„În ochii părinților rămâi copilul lor și mi se pare normal să își spună părerea atunci când cred că este cazul. Discuțiile nu sunt neapărat despre mașini sau despre vacanțe. Cred că îi preocupă mai mult ritmul în care trăiesc și cât de mult muncesc. De multe ori, observațiile lor sunt mai degrabă de genul „mai odihnește-te!', „mai ia o pauză!', „mai stai și pe acasă!' decât legate de lucrurile materiale”, a declarat Selly pentru Viva,  

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