 Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
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Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”

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Adelina Pestrițu le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online o situație neplăcută prin care a trecut înainte de a pleca din oraș. Vedeta a spus că s-a oprit într-o farmacie aflată într-un centru comercial pentru a cumpăra un medicament, însă interacțiunea cu una dintre angajate a lăsat-o dezamăgită.

Adelina Pestrițu / Foto: Instagram
Adelina Pestrițu / Foto: Instagram

Prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis” a vorbit deschis despre modul în care unii clienți ajung să fie tratați atunci când intră în contact cu persoane care lucrează direct cu publicul.

Adelina Pestrițu a explicat că a încercat să fie politicoasă în momentul în care a cerut ajutorul angajatei, însă răspunsul primit nu a fost cel la care se aștepta.

Vedeta spune că a fost surprinsă de reacția angajatei

Potrivit relatării făcute de Adelina Pestrițu, aceasta se afla într-un centru comercial pentru ultimele cumpărături înainte de plecare. La un moment dat, a intrat într-o farmacie pentru a cumpăra un medicament.

Vedeta a povestit că a abordat o angajată cu o formulă politicoasă, considerând că aceasta este acolo tocmai pentru a ajuta clienții.

„Știți zicala aceea: «Vorba dulce, mult aduce»? Este valabilă și în zilele noastre, însă, din păcate, nu pentru toată lumea”, a transmis Adelina Pestrițu.

Aceasta a spus că femeia ar fi reacționat într-un mod care a făcut-o să se simtă inconfortabil.

„O întreb foarte politicos: «Fiți drăguță, mă puteți ajuta cu ceva?». Se întoarce spre mine nervoasă, supărată, nu știu… cred că avea de gând să mă înjure, nu știu ce avea de gând”, a povestit vedeta.

Adelina Pestrițu a continuat spunând că a perceput atitudinea angajatei ca fiind una rece și superioară.

Mesajul transmis de Adelina Pestrițu despre relația cu clienții

Vedeta a mărturisit că, după reacția primită, nu a mai avut așteptări în privința ajutorului oferit de angajată.

Adelina Pestrițu a spus că un ton prietenos și un comportament civilizat pot face diferența într-o astfel de interacțiune și că respectul nu presupune un efort mare.

„Ce să mai aștept informații de la un om care răspunde în felul ăsta”, a declarat aceasta.

În opinia vedetei, atitudinea angajaților care intră în contact direct cu publicul poate influența inclusiv imaginea unei afaceri. Ea consideră că proprietarii trebuie să fie atenți la persoanele cărora le încredințează relația cu clienții.

„E dezavantaj și pentru oamenii care au angajat-o, care și-au lăsat businessul pe mâinile ei”, a afirmat Adelina Pestrițu.

„Nu știm cu ce ne confruntăm, prin ce trecem”

Adelina Pestrițu a transmis și un mesaj despre importanța empatiei în relațiile dintre oameni. Vedeta a spus că fiecare persoană poate trece prin momente dificile, iar un comportament amabil nu costă nimic.

Aceasta a precizat că, atunci când cineva simte că nu poate avea o atitudine potrivită la locul de muncă, ar fi mai bine să ia o pauză și să revină atunci când se simte pregătit.

„Dacă ești așa supărată, mergi acasă, ia-ți două zile de concediu, dormi, fă un masaj, relaxează-te, pune-ți muzică zen și revino când ești capabilă să te comporți măcar civilizat”, a spus vedeta.

Adelina Pestrițu a încheiat prin a sublinia că oamenii nu cunosc problemele prin care trec cei din jur și că o atitudine pozitivă poate schimba o simplă întâlnire.

„Nu știm cu ce ne confruntăm, prin ce trecem, dar nu costă nimic să fim drăguți”, a concluzionat aceasta.

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