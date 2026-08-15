Duș rece înainte de somn? Ce efect are asupra organismului în nopțile caniculare

Când temperaturile rămân ridicate până târziu în noapte, un duș rece pare una dintre cele mai simple metode pentru a scăpa de senzația de căldură. Totuși, apa foarte rece nu este neapărat cea mai bună alegere înainte de culcare. Specialiștii explică de ce un duș călduț poate ajuta organismul să se răcorească mai eficient și să se pregătească pentru somn.

În timpul unei seri caniculare, senzația de căldură poate face adormirea dificilă, iar dușul rece este tentant pentru că oferă imediat o senzație de răcorire. Efectul asupra organismului este însă mai complex decât pare la prima vedere.

De ce apa foarte rece poate avea efectul opus celui dorit

Atunci când intrăm brusc sub un jet de apă foarte rece, organismul reacționează la schimbarea puternică de temperatură. Expunerea la frig poate determina eliberarea unor hormoni precum adrenalina și cortizolul, substanțe asociate cu răspunsul organismului la stres și cu creșterea stării de alertă.

Pentru cineva care încearcă să adoarmă, această reacție nu este neapărat benefică.

„Dacă încerci să adormi, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să intri într-un duș înghețat”, spune Mike Tipton, profesor de fiziologie umană și aplicată la Universitatea din Portsmouth.

Prin urmare, deși apa rece poate produce senzația imediată că organismul s-a răcorit, efectul fiziologic nu este întotdeauna cel așteptat.

Ce se întâmplă cu vasele de sânge atunci când ne este cald

Organismul dispune de mecanisme naturale prin care încearcă să își mențină temperatura internă într-un interval normal.

Când temperatura corpului crește, vasele de sânge aflate aproape de suprafața pielii se dilată. Astfel, o cantitate mai mare de sânge ajunge la nivelul pielii, iar căldura poate fi transferată către mediul exterior.

Acest proces contribuie la răcirea treptată a organismului.

Apa foarte rece schimbă însă această reacție. Contactul cu frigul determină îngustarea vaselor de sânge periferice, iar circulația sângelui către piele este redusă.

„Ceea ce faci atunci este să prinzi căldura în interiorul corpului”, explică Tipton.

Cu alte cuvinte, senzația de frig resimțită imediat după duș nu înseamnă neapărat că organismul își reduce eficient temperatura internă.

De ce un duș călduț poate fi mai potrivit înainte de culcare

Pentru persoanele sănătoase care vor doar să se răcorească după o zi foarte călduroasă, specialiștii recomandă mai degrabă un duș călduț decât unul rece ca gheața.

Apa călduță permite menținerea fluxului de sânge către suprafața pielii. În acest fel, organismul poate continua să elimine treptat căldura în mediul exterior.

Temperatura confortabilă diferă de la o persoană la alta, însă intervalul indicat în sursa citată este de aproximativ 20-29 de grade Celsius. În schimb, apa unui duș foarte rece poate coborî sub 10 grade Celsius.

Scopul nu este să produci o schimbare bruscă de temperatură, ci să ajuți organismul să se răcorească într-un mod gradual.

Dușul rece poate fi util în anumite situații

Asta nu înseamnă că apa rece nu are niciun rol în răcirea corpului. În situații medicale grave, precum insolația severă, răcirea rapidă a organismului poate deveni esențială.

Atunci când mecanismele naturale de reglare a temperaturii sunt grav afectate, metodele de răcire rapidă, inclusiv scufundarea în apă rece în condiții medicale adecvate, pot contribui la scăderea temperaturii corporale.

O astfel de situație este însă foarte diferită de cazul unei persoane sănătoase care face un duș înainte de culcare pentru a suporta mai ușor căldura din dormitor.

Cum te poți răcori mai eficient înainte de somn

În nopțile foarte calde, un duș călduț poate fi combinat cu câteva măsuri simple pentru reducerea disconfortului termic.

Este util ca dormitorul să fie aerisit atunci când temperatura exterioară permite acest lucru, iar încăperea să fie ferită pe cât posibil de acumularea căldurii în timpul zilei.

De asemenea, hainele lejere și lenjeria din materiale care permit o mai bună circulație a aerului pot contribui la un somn mai confortabil.

Important este ca răcirea să nu fie atât de agresivă încât să declanșeze o reacție de stres a organismului.

Duș rece sau călduț înainte de culcare? Concluzia specialiștilor

Deși dușul rece oferă o senzație instantanee de răcorire, apa foarte rece poate determina organismul să reducă fluxul de sânge către piele și poate stimula o stare de alertă care nu este tocmai potrivită înainte de somn.

Pentru o persoană sănătoasă care vrea să se răcorească într-o seară caniculară, un duș călduț este o variantă mai potrivită, deoarece permite organismului să elimine treptat căldura prin piele.

Așadar, dacă scopul este un somn mai confortabil într-o noapte fierbinte, nu este obligatoriu ca apa să fie cât mai rece. Uneori, o temperatură moderată poate fi exact ceea ce are nevoie organismul pentru a începe procesul natural de răcire.