Combinația de suplimente care ar putea îmbunătăți atenția adolescenților cu ADHD. Ce au descoperit cercetătorii

O anumită combinație de suplimente îi poate ajuta pe adolescenții diagnosticați cu ADHD să rămână concentrați. Un experiment recent arată că o singură doza îmbunătățește atenția selectivă și modul în care creierul alocă resurse cognitive.

Cercetarea, coordonată de Gayani Nawarathna de la Universitatea din Peradeniya (Sri Lanka), sugerează că această asociere nutrițională ar putea funcționa ca o abordare complementară alături de tratamentele standard pentru ADHD.

Suplimentele care o-ar ajuta pe adolescenții cu ADHD

Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate este o afecțiune neurodezvoltatoare marcată de tipare persistente de neatenție, impulsivitate și hiperactivitate. La nivel neurologic, tulburarea implică o dereglare a substanțelor chimice din creier, cum ar fi dopamina și norepinefrina, conform psypost.org.

Pentru a gestiona aceste simptome, medicii prescriu frecvent medicamente precum metilfenidatul. Acest medicament funcționează prin creșterea nivelurilor disponibile de dopamină și norepinefrină în creier. În același timp, cercetătorii au devenit din ce în ce mai interesați de compușii alimentari care ar putea oferi un sprijin cognitiv suplimentar.

O combinație de cafeină și L-teanină, un aminoacid non-proteic care se găsește în mod natural în frunzele de ceai, oferă dovezi ale unor modificări acute ale măsurilor comportamentale și neurofiziologice legate de atenția selectivă la adolescenții cu ADHD.

Cum acționează cele două suplimente

În acest caz, cofeina blochează receptorii de adenozină, ducând la o creștere a eliberării de dopamină, noradrenalină, glutamat și acetilcolină, care reglează atenția, motivația și funcția executivă.

Un experiment recent publicat în Nutritional Neuroscience indică faptul că o singură doză dintr-o combinație de L-teanină și cafeină sporește capacitatea creierului de a aloca resurse cognitive și de a atenua încetinirea progresivă a timpului de reacție. Cercetarea a fost coordonată de Gayani Nawarathna de la Universitatea din Peradeniya.

„Un aspect al acestui studiu este motivul pentru care am ales să combinăm L-teanina cu cafeina. Cofeina poate îmbunătăți vigilența și atenția, dar dozele mai mari pot provoca și efecte secundare; cu toate acestea, dozele mari de L-teanină sunt sigure”, a declarat Nawarathna, conform sursei citate.

Cum s-a desfășurat experimentul

Studiul a inclus 21 de adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani, diagnosticați cu ADHD și aflați sub tratament cu metilfenidat. Fiecare participant a primit trei tratamente. Cele trei au inclus o combinație de L-teanină (2,5 miligrame per kilogram de greutate corporală) și cafeină (2,0 miligrame per kilogram), un placebo pe bază de amidon și doza obișnuită de metilfenidat prescrisă participantulu. Nici tinerii și nici cercetătorii nu știau ce tratament a fost administrat într-o anumită zi.

În cadrul fiecărei sesiuni, participanții au efectuat un test computerizat de atenție vizuală de 12 minute, înainte și la 50 de minute după administrarea substanțelor. În timpul sarcinilor, activitatea cerebrală a fost monitorizată prin electroencefalogramă

„Ideea principală este că o singură doză dintr-o combinație de L-teanină-cafeină în doze mari a produs mai multe modificări asociate cu atenția selectivă la adolescenții cu ADHD.

Comparativ cu placebo, combinația a redus alarmele false, sugerând o mai bună suprimare a informațiilor care distrag atenția sau sunt irelevante”, a declarat Nawarathna.

În același timp, sunt necesare studii viitoare pentru a determina siguranța pe termen lung, tolerabilitatea și eficacitatea potențială a suplimentării cu L-teanină și cafeină