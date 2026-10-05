Salonul Auto București 2026 se deschide pe 6 octombrie la Romexpo. Care sunt noutățile?

Te interesează noutățile din industria auto, ești pasionat de tot ce se întâmplă în acest domeniu? Atunci nu trebuie să ratezi Salonul Auto București 2026, care este organizat în perioada 6-11 octombrie, la Complexul Romexpo pavilionul B2. „Mobilitatea electrică” este ideea ediției din acest an iar cele mai importante noutăți de la eveniment merg în această direcție.

Salonul Auto București este organizat la Romexpo pavilionul B2. Foto: sab.ro Foto: sab2024

Premierele de la Salonul Auto București 2026

Allview Auto aduce la SAB 2026 modelul Allview 4City o premieră electrică. Vehiculul este în configurația cu 5 uși și 4 locuri, două airbaguri frontale, camere 360° și o autonomie urbană de până la 300 km. Interesul publicului pentru noul model a fost confirmat la Best Electric City CAR 2026, unde Allview 4City a câștigat Premiul de Popularitate la categoria vehiculelor electrice care pot fi conduse de la 16 ani.

Stellantis vine la târg cu un SUV supercar, Maserati Grecale 250, cu un motor dublu Turbo V6 , o „bestie” cu 530 CP.

Cherry prezintă în premieră la SAB 2026 modelul iCAUR V 27. Este un model cu care firma își marchează debutul oficial în Europa, România fiind prima piață europeană în care brandul este lansat oficial. Acest model combină propulsia electrică cu un motor termic utilizat ca generator pentru extinderea autonomiei. Odată cu lansarea oficială de la Salonul Auto București va fi deschisă și perioada de precomandă pentru iCAUR V27 în România.

Nissan vă așteaptă la Salonul Auto București & Accesorii 2026! cu două dintre cele mai noi modele 100% electrice: Leaf și Micra. Primul este un model complet reinventat pentru era mobilității electrice, cu un design modern și tehnologii de ultimă generație. Cel de al doilea reprezintă reinterpretarea unui model bine-cunoscut întro versiune 100% electrică, care îmbină designul expresiv cu tehnologia și eficiența.

Standul Subaru este dedicat noii generații electrice și reunește Uncharted, Solterra și E-Outback. Subaru E-Outback este „bomba” standului și va fi prezentat în premieră la Salonul Auto București, devenind modelul central al zonei electrice. Ca de obicei la standurile Subaru, pasionații de adrenalină au la dispoziție simulatorul de raliu, unde pot intra în universul competițiilor, pot participa la concursuri cu premii.

Volvo aduce în prim-plan una dintre cele mai importante premiere ale acestui an: noul Volvo EX60, SUV-ul integral electric care deschide un nou capitol în evoluția brandului. Creat în jurul oamenilor și al lucrurilor care contează cu adevărat, EX60 duce valorile Volvo într-o nouă generație de mobilitate: siguranță care evoluează, tehnologie intuitivă, confort și libertatea de a merge mai departe. Cu o autonomie de până la 810 km și capacitatea de a adăuga până la 340 km de autonomie în doar 10 minute, noul EX60 redefinește ceea ce poate însemna un automobil electric pentru viața de zi cu zi.

Principalele evenimente organizate la SAB 2026

-Marți, 6 Octombrie, ora 12.30 – Lansare europeană brand iCAUR

-Marți, 6 Octombrie, ora 13.00 – Lansare Noul Subaru E-Outback

- Marți, 6 Octombrie, ora 14.00 – Lansare LEAPMOTOR

-Vineri 9 octombrie, la ora 17:00 va avea loc un exercițiu tactic al Jandarmeriei Române urmând a fi simulată intervenția la două vehicule ostile.

-Sâmbătă, 10 octombrie, între orele 10:00 și 15.00, Asociația Specialiștilor Auto din România în parteneriat cu Revista AutoTehnica și SAB 2026 vă invită la cursul „Diagnosticarea modernă «fără a te murdări pe mâini»”. Acesta va aborda: cum „gândește” un modul electronic de control; cum funcționează fiecare senzor sau actuator; cum verificăm un circuit electric cu echipamente uzuale în atelierele auto: multimetru, clește ampermetric, lampă de control și tester de relee și diagnoza cu osciloscopul: top 3 teste simple pe care orice atelier trebuie să le stăpânească. Cursul este gratuit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii" București-Ilfov va fi prezent în cadrul Salonului Auto București pentru a desfășura o expoziție de tehnică de intervenție, prezentarea de măsuri preventive și manevre salvatoare de viata, iar in data de 10.10.2026 (ora 10:30) va efectua un exercițiu de descarcerare prin simularea unui accident rutier între două autoturisme.