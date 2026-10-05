 Asistent medical de 35 de ani, găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz. Octav era în timpul programului
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Asistent medical de 35 de ani, găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz. Octav era în timpul programului

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O nouă tragedie zguduie lumea medicală din România. Încă o moarte subită în rândul personalului. De data aceasta, nenorocirea a avut loc la spitalul din Bicaz, acolo unde Octav, un asistent medical de doar 35 de ani, a fost găsit mort în camera de gardă.

Octav, asistentul medical de 35 de ani găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz.
Octav, asistentul medical de 35 de ani găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz. Foto: Facebook.

O întreagă comunitate este îndurerată, după ce un asistent medical din Bicaz a fost găsit fără suflare în camera de gardă a spitalului în care lucra. Octav avea doar 35 de ani, iar colegii lui sunt în stare de șoc.

Un asistent medical a murit la 35 de ani

Tragedia a avut loc în cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz. Octav, un asistent medical în vârstă de 35 de ani, a murit în timp ce se afla la serviciu. El a fost găsit într-o cameră a centrului de primiri urgențe. La fața locului s-au deplasat și autoritățile.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat de 37 de ani, cu privire la faptul că un bărbat de 35 de ani, angajat al Spitalului orășenesc Bicaz, a fost găsit decedat într-o cameră a centrului de primiri urgențe. Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis Poliția Neamț într-un comunicat.

Ce s-ar fi întâmplat cu Octav

Potrivit conducerii spitalului, lui Octav i s-a făcut rău în timpul programului de lucru. Ar fi intrat în stop cardio-respirator, iar la scurt timp colegii au început manevrele de resuscitare. Din păcate, inima sa nu a răspuns. Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj de condoleanțe în urma nenorocirii.

„Cu profundă tristețe, colectivul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz își ia rămas-bun de la colegul nostru, Octav, asistent medical în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe.

Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte.

Implicarea, dedicarea și empatia de care a dat întotdeauna dovadă, atât față de pacienți, cât și față de cei din jur, fac ca pierderea lui să fie cu atât mai grea. Rămân însă amintirile, respectul și recunoștința pentru omul și profesionistul care a fost.

În aceste momente dureroase, suntem alături de familia sa și de cei dragi și le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această grea încercare.

Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace”.

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