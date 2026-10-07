Mirela Vaida, criză de nervi la Asia Express! Ce a pățit într-un mall și de ce s-a certat cu Oana Tomoiagă

Tensiunile au atins cote maxime în ediția Asia Express în care Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au pornit în căutarea locului unde trebuiau să ajungă la Irina Fodor. Cele două concurente s-au lovit de o situație care a făcut-o pe Mirela Vaida să-și piardă răbdarea și să intre într-un schimb de replici cu un angajat al unui mall din China.

Mirela Vaida, criză de nervi la Asia Express! Foto: Antena 1

Mirela Vaida, nervi întinși la maximum în timpul cursei

Misiunea concurentelor era să găsească intrarea corectă către punctul în care le aștepta Irina Fodor. Doar că drumul nu a fost deloc simplu pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Ajunse într-un mall, cele două au observat că Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu reușiseră să treacă printr-o zonă în care lor li se spusese că accesul nu este permis. Diferența de tratament a făcut-o pe Mirela Vaida să reacționeze imediat.

Prezentatoarea a încercat să afle de ce alte concurente au putut trece de zona respectivă, în timp ce ea și partenera sa de echipă au fost oprite.

Mirela Vaida s-a răstit la un angajat al mallului

Situația a escaladat rapid. Mirela Vaida a povestit ulterior că a încercat să obțină explicații de la reprezentantul serviciului de securitate, mai ales că era convinsă că respectase toate regulile impuse în cadrul probei.

În mijlocul agitației, concurenta și-a dat seama că problema era, de fapt, mult mai aproape decât credea: instrucțiunile primite de la Irina Fodor conțineau informații și pe verso, iar ea și Oana Tomoiagă nu le verificaseră.

„Loredana și Ana vin alergate și sar gărduțul ăla, deși e închis. În momentul ăla m-au apucat toate spumele. Păi cum adică? Acolo ne-am enervat, adică noi mergem la gărduț, noi intrăm, respectăm legea, că nu te joci cu legea și cu poliția la chinezi și ele intră (...) Vine un om de la securitate și îl iau foarte tare, că eu la asta mă pricep. Cum este posibil ca eu să nu putem intra, dar fetele astea intră? Îmi dă plicul cu foaia de la Irina și scria că intrarea se face pe la poarta 10 (...) Atât am alergat după oameni, am dat peste oameni, i-am cărat după noi, am făcut totul și ne dăm seama că noi nu am citit pe verso. Noi ratăm niște elemente la care nu ai cum să ajungi la un nivel atât de mare”, a spus Mirela Vaida, la Asia Express.

Greșeala care le-a costat pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

După momentul tensionat din mall, cele două concurente au realizat că alergaseră în direcția greșită. Informația care le-ar fi putut duce direct către punctul indicat de Irina Fodor se afla chiar pe foaia pe care o primiseră.

Astfel, toată agitația, căutările și discuțiile purtate cu oamenii din jur s-au dovedit inutile. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au trecut cu vederea un detaliu important al probei, iar realizarea acestui lucru nu a făcut decât să amplifice tensiunea dintre ele.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici după ce au ratat indiciul

Nervii nu s-au oprit odată cu descoperirea greșelii. Între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă a apărut și un schimb de replici, după ce cele două au mers să verifice zona prin care trecuseră anterior.

Oana Tomoiagă a încercat să explice că nu își dorește o ceartă, însă Mirela Vaida a reacționat ferm și i-a reproșat că este ușor să discuți despre greșeli după ce momentul dificil a trecut.

Dialogul dintre cele două a fost unul tensionat:

Oana Tomoiagă: Nu mă cert cu tine.

Mirela Vaida: Data viitoare, du-te tu. Păi du-te frate, mereu zici după război, du-mă frate acolo. Eu știi că poate nu mă duc bine. Mai are sens să reproșezi acum?

Oana Tomoiaga: Nu, sunt curioasă dacă era afli.

Momentul a arătat încă o dată cât de mare este presiunea asupra concurenților de la Asia Express. Într-o cursă în care fiecare secundă și fiecare indiciu pot face diferența, o simplă neatenție poate transforma rapid o probă într-o adevărată cursă contra cronometru.

Pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, aventura din mall a venit la pachet cu nervi, confuzie și o ceartă pornită după ce cele două și-au dat seama că răspunsul pe care îl căutau se afla chiar pe foaia primită de la Irina Fodor.