Copiii Mirelei Vaida și-au făcut propria „afacere”. Cât cer de la vecini

Copiii Mirelei Vaida au avut parte de o experiență inedită, după ce au decis să transforme timpul liber într-o activitate care să le aducă și bani de buzunar. Carla, Vladimir și Tudor, alături de alți copii din apropierea casei, au ieșit pe stradă și s-au oferit să spele mașinile vecinilor.

Mirela Vaida Foto: arhiva

Prezentatoarea TV a povestit momentul pe rețelele de socializare și a mărturisit că a fost bucuroasă să vadă inițiativa celor mici. Copiii s-au organizat singuri, au pregătit un mic afiș cu serviciile oferite și au trecut la treabă folosind un furtun.

Copiii Mirelei Vaida au spălat mașini pentru bani de buzunar

Cei mici au format o echipă de șapte-opt copii și au decis să le ofere vecinilor posibilitatea de a-și curăța autoturismele. Pe pancarta realizată de ei au trecut prețurile și timpul necesar pentru fiecare operațiune.

Pentru spălarea exteriorului unei mașini, tariful stabilit a fost de 5 lei, iar pentru curățarea interiorului se mai adăugau încă 5 lei. Copiii au anunțat că întreaga activitate durează între 20 și 30 de minute.

La final, aceștia le-au mulțumit celor care au apelat la serviciile lor printr-un mesaj simpatic și un desen realizat pe afiș. Mirela Vaida a apreciat faptul că micuții au învățat să lucreze împreună și să împartă banii câștigați.

„S-au adunat 7-8 copii, pe stradă, să facă un ban cinstit: s-au oferit să spele mașinile vecinilor, la furtun! Partea bună e că banii se împart egal! Partea și mai bună e că, din toți 8, 3 copii sunt ai mei!”, a transmis Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Ce spune Mirela Vaida despre educația copiilor săi

Vedeta TV a vorbit de-a lungul timpului despre familia sa și despre modul în care își crește cei trei copii. Mirela Vaida spune că este important ca aceștia să cunoască valoarea lucrurilor simple și să învețe să fie responsabili.

Carla, Vladimir și Tudor merg la o școală dintr-un sat, iar prezentatoarea este mândră de comunitatea în care cresc copiii săi. Aceasta a explicat că își dorește ca micuții să fie tratați la fel ca ceilalți elevi și să învețe ce înseamnă normalitatea.

„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate. Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început. La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: «Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați, pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea mă taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai mult trebuie să fiți atenți». Dar sunt niște copii normali”, a declarat Mirela Vaida în podcastul Gabrielei Cristea.