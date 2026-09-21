 Mirela Vaida a răbufnit la Asia Express. Ce a declanșat cearta cu Oana Tomoiagă: „Poți să înțelegi sau nu?”
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Mirela Vaida a răbufnit la Asia Express. Ce a declanșat cearta cu Oana Tomoiagă: „Poți să înțelegi sau nu?”

#Asia Express
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Asia Express reprezintă o adevărată provocare pentru echipele care au acceptat să-și testeze limitele, iar prima experiență petrecută în China a venit deja la pachet cu situații tensionate. După ce Cheloo și Mihai Ban au avut un schimb de replici acide în ediția din 20 septembrie, nici echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă nu a fost ocolită de momentele dificile.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Foto: Antena 1

Cele două concurente au întâmpinat probleme în timpul probei, iar o greșeală aparent banală a dus la un schimb de reproșuri între ele. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost nevoite să se folosească de hartă și de tabletă pentru a se orienta și pentru a găsi destinațiile indicate în competiție.

Mirela Vaida s-a enervat după ce Oana Tomoiagă a scăpat tableta

Situația s-a complicat după ce Mirela Vaida a pierdut foaia de care aveau nevoie pentru orientare, iar, la scurt timp, Oana Tomoiagă a scăpat tableta din mână. Gestul a enervat-o pe prezentatoare, mai ales că dispozitivul era unul dintre instrumentele care le ajutau să găsească punctele de pe traseu.

Oana a încercat să-i explice colegei sale că nu a făcut-o intenționat și că tableta i-a scăpat pur și simplu din mână.

„Sunt transpirată pe mână și am scăpat-o. Poți să înțelegi sau nu?”, a spus Oana Tomoiagă.

Mirela Vaida: „De ce ai crăpat tableta?”

Explicația nu a fost suficientă pentru Mirela Vaida, care i-a reproșat colegei sale că a deteriorat tableta și a întrebat-o dacă este bine.

„Am pierdut foaia. Ai mapa, ai hărțile pe mapă. De ce ai crăpat asta? Ce e cu tine, ești okay? Ai toate locațiile acolo (n.r. pe tabletă), nu mai ai nevoie de asta. La locațiile de pe tableta ta facem selfie. De ce ai crăpat tableta? Ai toate trei punctele pe tabletă”, a declarat Mirela Vaida.

Oana Tomoiagă, deranjată de reacția colegei sale

Chiar dacă tableta nu fusese spartă complet și cele două au putut în continuare să folosească informațiile de pe dispozitiv pentru a se orienta, momentul a generat tensiuni între cele două concurente.

Oana Tomoiagă a mărturisit că a fost deranjată în special de reacția Mirelei Vaida. Ea a încercat din nou să-i explice colegei sale că nu a lovit intenționat tableta, ci doar a scăpat-o din mână.

„Tu nu înțelegi că eu nu am dat cu tableta, am scăpat-o din mână? Ce să vezi, tableta nu s-a spart definitiv. Puteai să vezi locațiile. Am luat tableta și aveai următoarele destinații. Eu eram foarte supărată pe tine, pe reacția ta”, a declarat Oana Tomoiagă.

Mirela Vaida a recunoscut că este foarte competitivă

Reacția Mirelei Vaida nu a venit însă neapărat ca o surpriză pentru cei care îi cunosc personalitatea. Cu doar câteva zile înainte, prezentatoarea TV a vorbit despre felul în care competiția îi poate influența comportamentul și a recunoscut că este o persoană foarte competitivă.

Mirela Vaida a povestit că, inițial, a privit participarea la Asia Express ca pe o oportunitate de a se relaxa și de a lua o pauză, însă odată intrată în competiție, spiritul competitiv a început să-și spună cuvântul.

„Eu m-am dus acolo să scap (n.r. la «Asia Express»), m-am dus acolo în vacanță (n.r. râde), să scap (...) Am fost și eu cu nebunia mea, sunt foarte isterică (...), îmi pierd controlul când îmi dau seama că trebuie să câștig jocul (...) Nu suport să fiu ultima, nu suport să fiu cea mai slabă din sezon”, a spus prezentatoarea pe rețelele de socializare. 

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