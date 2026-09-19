 Alina Pușcău, mesaj tulburător: „Nu mai am lumină în mine”. Prin ce trece vedeta
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Alina Pușcău, mesaj tulburător: „Nu mai am lumină în mine”. Prin ce trece vedeta

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Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fotomodelul urmează un tratament împotriva cancerului în Statele Unite ale Americii, iar efectele chimioterapiei și imunoterapiei îi pun la grea încercare organismul. Recent, chiar în timp ce se îndrepta spre spital, vedeta le-a transmis un mesaj celor care îi sunt alături și a recunoscut că există momente în care simte că nu mai poate.

Ce se întâmplă cu Alina Pușcău
Ce se întâmplă cu Alina Pușcău Foto: Instagram

În ciuda perioadei complicate pe care o traversează, Alina Pușcău încearcă să găsească motive pentru care să zâmbească și să se bucure de lucrurile simple. Recent, fotomodelul a fost în Grecia alături de mama sa, unde a vizitat și o biserică.

Întoarsă în America, Alina Pușcău a mers din nou la clinică pentru a continua tratamentul. Vedeta a povestit că chimioterapia și imunoterapia îi provoacă stări dificile și că, după administrarea tratamentului, urmează zile în care se simte complet lipsită de energie.

Fotomodelul a dezvăluit anterior că a fost diagnosticată cu cancer la sân și că are mai multe tumori la nivelul axilei. În această perioadă, mama sa îi este permanent alături, iar prietenii și apropiații îi transmit mesaje de încurajare și se roagă pentru sănătatea ei.

Olga Barcari urmează să o viziteze

Un motiv de bucurie pentru Alina Pușcău este și vizita pe care Olga Barcari urmează să i-o facă în perioada următoare. Vedeta a mărturisit că abia așteaptă să își vadă prietena și să o îmbrățișeze.

Înainte de a intra la tratament, Alina le-a mulțumit tuturor celor care îi transmit gânduri bune și se roagă pentru ea. Fotomodelul a recunoscut, însă, că lupta cu boala nu este deloc ușoară și că sunt momente în care ajunge să se simtă copleșită.

„Vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru mesaje. Multă lume se roagă pentru mine. Un prieten s-a dus în Grecia și s-a rugat pentru mine și îi mulțumesc pentru acest gest. Sunt super fericită că Olga va veni la mine, să mă viziteze. Abia aștept să o văd și să o îmbrățișez. Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet…nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos.

Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău pentru Spynews TV Live.

Alina Pușcău le-a transmis, totodată, un mesaj femeilor care trec prin situații asemănătoare. Deși recunoaște cât de grea este perioada prin care trece, fotomodelul încearcă să rămână puternică și să le încurajeze pe cele care se confruntă cu boala.

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