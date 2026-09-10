 Irina Fodor dă din casă despre noul „Asia Express”: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”. Ce mesaj îi transmite Alinei Pușcău, grav bolnavă
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VideoIrina Fodor dă din casă despre noul „Asia Express”: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”. Ce mesaj îi transmite Alinei Pușcău, grav bolnavă

#Exclusiv Click!
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„Asia Express” a început în forță la Antena 1, cu audiențe record. Prezentatoarea Irina Fodor a făcut dezvăluiri incitante, în exclusivitate pentru Click!, despre parcursul celor nouă echipe pe Drumul Mătăsii. 

La lansarea „Asia Express”-sezonul 9, Irina Fodor a transmis și un mesaj de susținere pentru Alina Pușcău, fostă concurentă în sezonul trecut, care se luptă în prezent cu cancerul. 

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Foto: click.ro

Click!: Irina, ați început în forță un nou sezon Asia Express…

Irina Fodor: Da, un nou sezon cu numărul 9, o nouă provocare. Ca să facem un joc de cuvinte! 

Click!: La ce să ne așteptăm sezonul acesta? 

Irina Fodor: O să încep cu concurenții, pentru că ei sunt cei care pot să zic că m-au uimit foarte tare, deși am văzut de-a lungul timpului multe reacții, foarte multe transformări. Acum însă am avut concurenți foarte bogați din punct de vedere al personalității, foarte fermi atunci când vine vorba de drepturile lor și de ce nu-și doresc, și foarte sinceri.

Problema a fost că toți erau așa, toți  aveau un cuvânt de spus, toți voiau să-și câștige drepturile, toți să aibă teritoriu și să fie pe teritoriul lor. Dar,au scos-o la capăt să știi, adică într-un fel cum s-au certat ei așa s-au și împăcat.

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Foto: Instagram

 Click!: Dacă ar fi să caracterizezi în doar trei cuvinte sezonul acesta, care ar fi acelea? 

Irina Fodor: Trei cuvinte?! E foarte greu, foarte greu de ales, dar hai să zicem: alfa, tehnologie și creativitate, pentru că am avut concurenți foarte creativi la probe și la jocuri, dar creativ nu în sensul că au depășit regulile ci că  n-au respectat regulile, dar au reușit să le interpreteze în favoarea lor în moduri în care nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat.

Click!: Traseul a fost mai greu decât la edițiile precedente? 

Irina Fodor: A fost foarte lung traseul, am avut 10.000 km, asta a însemnat mai puțin timp pentru somn, pentru că trebuia să plecăm mai devreme ca să prindem răsăritul la punctul în care urma să filmăm și așa mai departe. 

Probele au fost mai grele, a fost multă adrenalină. Am avut foarte multe probe la înălțime, ceea ce pentru unii concurenți a fost mănușă pentru alții nu. Așa am descoperit la concurenți la  care nu mă așteptam să descopăr fobii diverse. 

Alina Pușcău, în brațele Irinei Fodor
Alina Pușcău, în brațele Irinei Fodor Foto: Instagram

Click!: Acum ai revenit acasă, ce urmează pentru tine? Ați fost deja am văzut și în vacanță.. 

Irina Fodor: Am fost în Portugalia, am stat două săptămâni și jumătate. Ne-am plimbat peste tot, a fost foarte, foarte frumos. A fost o vacanță cu un pic de adrenalină, nu ne-am oprit într-un singur loc. Când am plecat am luat avionul, de acolo am închiriat mașina și am pornit prin toată Portugalia! Mi-a plăcut mult țara, este superbă!  Acum, mai sunt doar câteva zile de respiro și încep filmările la „Chefi la cuțite”

Click!: Cu Alina Pușcău ai reușit să vorbești în ultima perioadă? Ce i-ai transmis?

Irina Fodor: Nu, n-am vorbit în ultima perioadă, dar eu știu de problema ei, am vorbit în trecut despre asta. Și nu pot să spun decât că îi doresc să rămână așa cum eu o știu: o mare luptătoare!

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