 De ce s-a dus Gabriel Torje la Asia Express?! „Este una dintre experiențele vieții mele”
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De ce s-a dus Gabriel Torje la Asia Express?! „Este una dintre experiențele vieții mele”

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Gabi Torje și Alin Alexuc fac echipă în Asia Express – Drumul Mătăsii. Noul sezon al competiției, care se desfășoară în Uzbekistan și China, a început duminică seara, pe Antena 1. Torje și colegul său sunt dați deja ca favoriți să câștige competiția. Iată ce dezvăluiri a făcut fotbalistul, în exclusivitate pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

Citește și: VIDEOGabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”

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