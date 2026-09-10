De ce s-a dus Gabriel Torje la Asia Express?! „Este una dintre experiențele vieții mele”

Gabi Torje și Alin Alexuc fac echipă în Asia Express – Drumul Mătăsii. Noul sezon al competiției, care se desfășoară în Uzbekistan și China, a început duminică seara, pe Antena 1. Torje și colegul său sunt dați deja ca favoriți să câștige competiția. Iată ce dezvăluiri a făcut fotbalistul, în exclusivitate pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

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