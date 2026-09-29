Cheloo și-a amintit de fiul său la Asia Express. Ce vârstă are băiatul artistului: „M-am gândit că va fi mai bine”

Cheloo vorbește din nou despre viața de familie în cadrul competiției Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii, difuzată de Antena 1. Artistul, care face echipă cu Mihai Ban, a fost impresionat de unul dintre momentele întâlnite pe parcursul competiției și a făcut o dezvăluire rară despre fiul său.

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Cunoscut pentru discreția pe care o păstrează atunci când vine vorba despre viața personală, Cheloo a oferit, în cadrul emisiunii, mai multe detalii despre familia sa. Dacă, în urmă cu ceva timp, artistul a vorbit despre mama sa, de această dată a făcut referire la unul dintre copiii săi.

Cheloo, emoționat de întâlnirea cu un băiețel

În ediția de marți seară a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii, concurenții au avut de îndeplinit o probă în cadrul căreia trebuiau să cumpere cadouri pentru un băiat care își sărbătorea ziua de naștere.

Cheloo și Mihai Ban au vrut să îi ofere copilului o pereche de încălțăminte, un tortuleț și câțiva bani. La un moment dat, băiețelul i-a mărturisit lui Cheloo că și-ar fi dorit un tort mai mare, iar replica acestuia a făcut referire la propriul său fiu, care are acum 12 ani.

„Am preferat să-ți luăm o pereche mai bună de încălțăminte, un tort mai mic și să-ți dăm puțin mai mulți bani, cu care să faci ce vrei (...) Asta e tot ce am putut face noi pentru tine (...) Vorbesc cu tine acum cum vorbesc cu fiul meu. Și el are 12 ani. Asta m-am gândit că va fi mai bine pentru tine”, a fost declarația lui Cheloo, de la Asia Express.

Cheloo, tatăl a doi copii

Cheloo este tatăl a doi copii, o fată și un băiat, pe care îi are alături de partenera sa de viață, Daniela Moraru. Deși artistul se bucură de o notorietate considerabilă, acesta a preferat să își țină familia departe de lumina reflectoarelor.

Familia lui Cheloo duce o viață discretă în Prahova, la Breaza, departe de agitația Capitalei și de expunerea constantă din lumea showbizului.

Cheloo, mărturisiri dureroase despre mama sa

Participarea la Asia Express pare să fi scos însă la iveală o latură mai sensibilă a artistului. Pe parcursul competiției, Cheloo a făcut mai multe mărturisiri despre aspecte din viața sa personală, inclusiv despre mama sa.

Într-o altă ediție a emisiunii, artistul a vorbit despre mama sa și despre ultimii ani din viața acesteia. Cheloo a dezvăluit că femeia a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale și a făcut o afirmație pe care nu a dorit să o explice în detaliu.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (...) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Cheloo în cadrul emisiunii.