Care este chef-ul preferat al Mariei Boroghină, „regina videochat-ului” de la MasterChef? Cine a vrăjit-o: „Mi se pare cel mai exigent”

Maria Boroghină, cunoscută drept „Regina videochat-ului” din România este una dintre cele mai apreciate concurente din actualul sezon de la MasterChef. Blonda a dat din casă și ne-a dezvăluit care anume este chef-ul ei preferat.

Maria Boroghină e supra-numită “Regina videochat-ului” Foto: Instagram

Maria Boroghină este un cunoscut manager operațional și consultant în industria de videochat. Ea a decis însă să se înscrie la MasterChef pentru a-și arăta talentul de bucătar amator, dar și după ce fostul soț a scris în cererea de divorț că nu știe să gătească.



Foto: Instagram

„La TV nu se vede adevărata față a chef-ilor”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu sau Sorin Bontea? Maria Boroghină a dat verdictul și ne-a dezvăluit care este chef-ul ei preferat.

„Cel mai exigent dintre toți este chef Florin Dumitrescu, iar cel mai apropiat l-am simțit pe chef Cătălin Scărlătescu, pentru că mai mereu m-a luat în echipa lui. Dar și la chef Sorin Bontea, când am fost în echipa lui, m-am simțit extraordinar. Am învățat multe lucruri de la toți trei și am avut și momente când am putut să interacționăm mai mult decât în fața camerelor.

Cel mai bine a fost în deplasări, acolo am vorbit și am povestit cu chefii tot felul de lucruri. Adevărul este că la televizor nu se vede adevărata lor față! Ei au fost trup și suflet lângă noi”, a dezvăluit Maria Boroghină, în exclusivitate pentru Click!



Maria Boroghină, în acțiune Foto: Instagram

„Nu vă puteți închipui prin ce am trecut acolo”

Participarea la MasterChef i-a oferit Mariei Boroghină ocazia de a se prezenta publicului într-o ipostază complet diferită.

În bucătăria show-ului, unde în debutul sezonului au gătit simultan 120 de concurenți, Maria a trecut prin presiunea unei bucătării profesionale și a ajuns chiar să se dueleze culinar cu un preot pentru șorțul MasterChef.

„Pentru mine MasterChef a fost o experiență de viață care nu poate fi cumpărată cu bani. Chiar mi-aș dori să revin încă o dată la acest show, pentru că este extraordinar de frumos.

Nici nu vă puteți închipui prin ce am trecut noi acolo, nu știți cum e să gătești în frig, în ploaie, în soare, în vânt, sunt tot felul de presiuni. Sunt lucruri extraordinare care mi s-au întâmplat acolo. Nu ai ocazia să gătești oricând cu niște chefi de acest nivel, oportunitatea asta o găsești doar la MasterChef.

Acest concurs te ajută să devii practic o altă persoană, este o experiență care te duce dintr-un anumit punct în altul, am învățat să gătesc mai bine, dar și să fiu mai implicată în tot ceea ce fac”, a mai spus Maria, pentru Click!

Maria Boroghină este recunoscută sub apelativul de „Regina videochatului”, fiind consultant de top, trainer și deținătoare a titlului de 7x International Industry Ambassador. Prin firma sa, ea oferă consultanță juridică, managerială și operațională pentru studiourile de videochat.