 Turista româncă dispărută în Grecia, găsită moartă. Unde a fost descoperită Silvia Lungu
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Turista româncă dispărută în Grecia, găsită moartă. Unde a fost descoperită Silvia Lungu

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Silvia Lungu, o turistă româncă în vârstă de 64 de ani care a dispărut în această lună în Zakynthos, a fost găsită moartă într-un câmp cu măslini. Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit în localitatea Ano Gerakario, pe insula Zakynthos.

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Foto: Facebook

Turista română a dispărut în această lună, la 12 septembrie, iar autoritățile elene au intrat imediat în alertă și au făcut tot posibilul pentru a o găsi pe femeie. Potrivit informațiilor de la acel moment, turista ar fi plecat la plimbare pe malul mării, iar de atunci nu a mai revenit niciodată la hotel.

Potrivit ETP News, trupul Silviei Lungu a fost descoperit în cursul zilei de duminică, pe un teren cu măslini. Descoperirea a fost făcută de către un localnic care se afla în zonă pentru a efectua lucrări agricole.

Trupul româncei dispărute în Grecia a fost descoperit

Trupul neînsuflețit se afla deja în stare de descompunere, iar polițiștii greci au exclus ipoteza unei crime. Zona în care a fost făcută descoperirea se afla la aproximativ trei kilometri de locul în care Silvia Lungu a fost văzută în viață pentru ultima oară.

Acum, trupul femeii va urma să fie transportat la Patras, unde va fi efectuată necropsia medico-legală. În urma acestei proceduri, autoritățile vor urma să stabilească precis cauza decesului.

Femeia a dispărut pe 12 septembrie

Turista în vârstă de 64 de ani a fost văzută pentru ultima oară pe data de 12 septembrie și era cazată la un hotel din zona Alykanas. Dispariția ei a fost raportată chiar de către reprezentanții hotelului, după ce femeia nu a mai revenit în cameră vreme de trei zile.

Pe 15 septembrie, situația a ajuns în atenția autorităților elene și, de asemenea, a Ambasadei României. Protecția Civilă a Unității Regionale Zakynthos a cercetat zona folosind drone, dar nu a reușit să dea de urmă Silviei Lungu, conform adevarul.ro.

Acum, în cursul zilei de duminică trupul ei neînsuflețit a fost găsit pe un teren cu măslini.

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