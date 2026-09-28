 Cum au reușit doi tineri să facă nunta cu numai 1.100 de euro: „Aveam un buget în minte și voiam să ne căsătorim destul de repede”
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Cum au reușit doi tineri să facă nunta cu numai 1.100 de euro: „Aveam un buget în minte și voiam să ne căsătorim destul de repede”

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Cei mai mulți dintre noi ne gândim la nuntă ca la un moment pentru care vom cheltui sume uriașe. Cu toate acestea, doi tineri din Marea Britanie au devenit faimoși după ce au făcut nunta cu numai 1.100 de euro.

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Foto: Mirror

O nuntă de vis nu trebuie să însemne, în mod necesar, ceva care să coste mirii o adevărată avere. La numai cinci luni după ce s-au cunoscut, doi tineri din Marea Britanie, Chloe (23 de ani) și Connor Neal (26 de ani), au reușit să-și organizeze nunta cu numai 990 de lire sterline, adică undeva în jur de 1.100 de euro, potrivit informațiilor de la Mirror.

Chloe deja era însărcinată în cinci luni la momentul nunții, iar ea și Connor, militar de profesie, au decis să aibă o nuntă cât mai restrânsă, alături de rude și prieteni.

Au cheltuit doar 1.100 de euro pentru nuntă

Cei doi miri locuiau în Woodbridge și au decis să se căsătorească aproape de casă, motiv pentru care au apelat la primăria din Ipswich.

„Aveam un buget în minte și voiam să ne căsătorim destul de repede, mai ales pentru că Chloe era însărcinată în cinci luni. Pentru noi, era vorba despre angajamentul pe care ni-l luam unul față de celălalt și despre faptul că aveam alături oamenii cei mai apropiați”, a spus tânărul, conform sursei citate.

Au fost ajutați de familie

Cei doi tineri s-au cunoscut pe rețele de socializare și în doar cinci luni, s-au căsătorit. Tânăra a aflat rapid că este însărcinată cu fiul lor, Albie, așa că cei doi miri au decis să facă nunta cât mai repede.

În cele din urmă, nunta a fost organizată în doar șase săptămâni. Notificarea căsătoriei i-a costat 81 de euro, ceremonia la starea civilă a fost aproximativ 465 de euro, verighetele la mâna a doua au costat 372 de euro, tortul a fost 47 de euro, suportul tortului aproximativ 12 euro, decorațiunile au costat 81 de euro, iar mâncarea a costat undeva în jur de 91 de euro.

În plus, mama lui Chloe i-a cumpărat tinerei rochia de mireasă, iar tatăl lui Connor i-a luat mirelui costumul. Petrecerea a fost făcută la un restaurant din Ipswich și masa a costat 1.000 de lire, dar invitații au știut de la început că își vor achita propria consumație.

„Cel mai important lucru pe care l-am învățat este să nu uiți că este ziua ta. Nu pune presiune inutilă asupra ta încercând să-i faci pe toți ceilalți fericiți sau să te conformezi așteptărilor privind felul în care «ar trebui» să arate o nuntă”, au spus cei doi.

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