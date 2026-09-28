Câte cuvinte știe, în medie, un câine? Studiul realizat pe 165 de animale

Cuvinte precum „plimbare”, „mâncare” sau „afară” pot stârni imediat entuziasmul unui câine, însă capacitatea acestor animale de a recunoaște limbajul este mult mai complexă decât pare. Unele pot reacționa la zeci sau chiar sute de cuvinte și expresii, iar diferențele dintre ele sunt considerabile. Un studiu realizat de cercetători canadieni a dezvăluit câte cuvinte pot recunoaște, în medie, câinii și care sunt cele mai familiare pentru aceștia.

Câte cuvinte poate înțelege un câine Foto: Shutterstock

Potrivit unei cercetări publicate în revista științifică „Applied Animal Behaviour Science” și prezentate de Sky News cu ceva timp în urmă, câinii analizați recunoșteau, în medie, 89 de cuvinte și expresii.

Studiul a inclus răspunsurile proprietarilor a 165 de câini, care au fost întrebați la ce termeni reacționau animalele lor în mod constant. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative între exemplarele analizate.

În timp ce unii câini răspundeau la doar 15 cuvinte și expresii, animalul cu cel mai extins vocabular raportat ajunsese la 215. Aceste rezultate sugerează că abilitatea de a recunoaște limbajul poate varia considerabil de la un câine la altul.

Care sunt cuvintele pe care câinii le recunosc cel mai des

Printre cele mai frecvent recunoscute cuvinte se numără propriul nume și comenzile pe care stăpânii le folosesc în mod regulat. Peste 90% dintre câinii incluși în studiu reacționau atunci când își auzeau numele.

De asemenea, numeroase animale recunoșteau comenzi precum „stai”, „vino”, „jos”, „așteaptă” și „nu”. Totuși, vocabularul lor nu se limita la instrucțiuni.

Câinii răspundeau și la termeni asociați cu hrana, plimbările, jucăriile sau obiectele cu care interacționau frecvent. Aproximativ jumătate dintre cuvintele și expresiile raportate de proprietari erau comenzi.

Cercetătorii au remarcat și diferențe în funcție de experiența animalelor. Câinii care beneficiau de antrenament profesional aveau, în general, un repertoriu mai extins de cuvinte recunoscute decât cei fără pregătire specializată.

Cum reușesc câinii să asocieze cuvintele cu acțiunile

Capacitatea unui câine de a reacționa la un cuvânt nu înseamnă neapărat că acesta înțelege limbajul la fel ca un om. De cele mai multe ori, animalele învață să asocieze anumite sunete cu obiecte, acțiuni sau situații familiare.

De exemplu, dacă stăpânul rostește frecvent cuvântul „plimbare” înainte de a scoate câinele afară, animalul poate învăța legătura dintre termen și activitatea care urmează. În timp, simpla rostire a cuvântului poate declanșa o reacție de entuziasm.

Studiul a analizat tocmai aceste răspunsuri specifice și consecvente, raportate de proprietari. Cercetătorii atrag însă atenția că reacția unui animal nu demonstrează automat că acesta înțelege pe deplin semnificația unui cuvânt, fiind posibil ca răspunsul să fie rezultatul unei asocieri învățate.

Cazul impresionant al câinelui care recunoștea peste 1.000 de obiecte

Un exemplu remarcabil al capacității canine de a învăța cuvinte este Chaser, un border collie care a devenit cunoscut în urma unor cercetări dedicate inteligenței animalelor.

Acesta a reușit să identifice după nume peste 1.000 de obiecte diferite, o performanță ieșită din comun, care a demonstrat potențialul unor câini de a învăța asocieri verbale complexe.

Totuși, astfel de cazuri sunt rare și nu reflectă capacitățile tuturor animalelor de companie. Rezultatele cercetării canadiene arată că numărul cuvintelor recunoscute poate depinde de experiența, mediul și antrenamentul fiecărui câine.

Prin urmare, chiar dacă unii câini pot învăța sute de cuvinte, nu există un număr fix care să definească vocabularul tuturor necuvântătoarelor.