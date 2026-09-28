 Câte cuvinte știe, în medie, un câine? Studiul realizat pe 165 de animale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Câte cuvinte știe, în medie, un câine? Studiul realizat pe 165 de animale

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cuvinte precum „plimbare”, „mâncare” sau „afară” pot stârni imediat entuziasmul unui câine, însă capacitatea acestor animale de a recunoaște limbajul este mult mai complexă decât pare. Unele pot reacționa la zeci sau chiar sute de cuvinte și expresii, iar diferențele dintre ele sunt considerabile. Un studiu realizat de cercetători canadieni a dezvăluit câte cuvinte pot recunoaște, în medie, câinii și care sunt cele mai familiare pentru aceștia.

Câte cuvinte poate înțelege un câine
Câte cuvinte poate înțelege un câine Foto: Shutterstock

Potrivit unei cercetări publicate în revista științifică „Applied Animal Behaviour Science” și prezentate de Sky News cu ceva timp în urmă, câinii analizați recunoșteau, în medie, 89 de cuvinte și expresii.

Studiul a inclus răspunsurile proprietarilor a 165 de câini, care au fost întrebați la ce termeni reacționau animalele lor în mod constant. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative între exemplarele analizate.

În timp ce unii câini răspundeau la doar 15 cuvinte și expresii, animalul cu cel mai extins vocabular raportat ajunsese la 215. Aceste rezultate sugerează că abilitatea de a recunoaște limbajul poate varia considerabil de la un câine la altul.

Care sunt cuvintele pe care câinii le recunosc cel mai des

Printre cele mai frecvent recunoscute cuvinte se numără propriul nume și comenzile pe care stăpânii le folosesc în mod regulat. Peste 90% dintre câinii incluși în studiu reacționau atunci când își auzeau numele.

De asemenea, numeroase animale recunoșteau comenzi precum „stai”, „vino”, „jos”, „așteaptă” și „nu”. Totuși, vocabularul lor nu se limita la instrucțiuni.

Câinii răspundeau și la termeni asociați cu hrana, plimbările, jucăriile sau obiectele cu care interacționau frecvent. Aproximativ jumătate dintre cuvintele și expresiile raportate de proprietari erau comenzi.

Cercetătorii au remarcat și diferențe în funcție de experiența animalelor. Câinii care beneficiau de antrenament profesional aveau, în general, un repertoriu mai extins de cuvinte recunoscute decât cei fără pregătire specializată.

Cum reușesc câinii să asocieze cuvintele cu acțiunile

Capacitatea unui câine de a reacționa la un cuvânt nu înseamnă neapărat că acesta înțelege limbajul la fel ca un om. De cele mai multe ori, animalele învață să asocieze anumite sunete cu obiecte, acțiuni sau situații familiare.

De exemplu, dacă stăpânul rostește frecvent cuvântul „plimbare” înainte de a scoate câinele afară, animalul poate învăța legătura dintre termen și activitatea care urmează. În timp, simpla rostire a cuvântului poate declanșa o reacție de entuziasm.

Studiul a analizat tocmai aceste răspunsuri specifice și consecvente, raportate de proprietari. Cercetătorii atrag însă atenția că reacția unui animal nu demonstrează automat că acesta înțelege pe deplin semnificația unui cuvânt, fiind posibil ca răspunsul să fie rezultatul unei asocieri învățate.

Cazul impresionant al câinelui care recunoștea peste 1.000 de obiecte

Un exemplu remarcabil al capacității canine de a învăța cuvinte este Chaser, un border collie care a devenit cunoscut în urma unor cercetări dedicate inteligenței animalelor.

Acesta a reușit să identifice după nume peste 1.000 de obiecte diferite, o performanță ieșită din comun, care a demonstrat potențialul unor câini de a învăța asocieri verbale complexe.

Totuși, astfel de cazuri sunt rare și nu reflectă capacitățile tuturor animalelor de companie. Rezultatele cercetării canadiene arată că numărul cuvintelor recunoscute poate depinde de experiența, mediul și antrenamentul fiecărui câine.

Prin urmare, chiar dacă unii câini pot învăța sute de cuvinte, nu există un număr fix care să definească vocabularul tuturor necuvântătoarelor.

Ghid de cumpărături

pexels boris ivas 28180462 18823960 jpg
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
zodii, foto shutterstock jpg
Zodia care o să plângă de fericire mâine, 28 septembrie. Acesta nativ scapă de problemele financiare și intră într-o perioada de aur Horoscop
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
De ce ne e frică de Bosnia! Punctele tari ale adversarei României. Ce îl poate încurca pe Gică Hagi www.fanatik.ro
image
Și-a dat demisia și a renunțat la mașină ca să-și cumpere pământ. Afacerea cu care a dat lovitura observatornews.ro
image
În 2006, Matt Damon a fondat o organizație pentru accesul la apă sigură. 20 de ani mai târziu, a ajutat peste 90 de milioane de oameni www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine” www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a spus cine e românul care „a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite”: „Mi-a fost coleg de şcoală” as.ro
image
De ce unele drumuri au indicative cu o cifră, iar altele cu două sau trei. Ce înseamnă DN1, DN73 și DJ734 playtech.ro
image
Gică Hagi, revoluţie în lotul României cu Bosnia: Ianis Hagi, Man, Drăguşin, Marin, Raţiu - OUT! www.fanatik.ro
image
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Spaniei nu mai are inspirație? Letizia pare că o copiază masiv pe Prințesa Kate în ceea ce privește garderoba. Cum a apărut okmagazine.ro
image
Așa mamă, așa fiică! Cum a apărut femeia care seamnănă la indigo cu Regina Rania. A bifat un eveniment uriaș okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei historia.ro
curatare panouri fotovoltaice jpg
Cât costă să montezi panouri fotovoltaice la o casă de 100 de metri pătrați. În cât timp îți recuperezi investiția Fapt divers
casti pexels1 jpeg
Căștile pot afecta grav sănătatea dacă sunt purtate prea des. Ce spun medicii despre acest fenomen Fapt divers
mecanic auto adobestock jpg
Amenzi de mii de euro pentru o șoferiță, deși mașina ei era în service. Ce s-a întâmplat Internațional
Trafic in București - masini - aglomeratie - ambuteiaj
Rovinietă mai scumpă de la 1 octombrie. Noi taxe și reguli suplimentare pentru șoferii din România Național
Inteligenta artificiala foto shutterstock jpg
România va avea prima fabrică de inteligență artificială. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro Național
sat prahova png
Satul din România care a ajuns aproape pustiu. Nea Ion e singurul locuitor: „E aer curat, frumos”. Cu câți bani trăiește pe lună Național
image png
Orașul viitorului începe să prindă contur în Uruguay. O „națiune digitală” vrea să creeze o nouă civilizație Internațional
Johanna Koerten jpg
Artista uitată care a primit o avere pentru un tablou din mătase. Opera ei a dispărut fără urmă Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate actualitate.net