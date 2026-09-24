Un copil de 12 ani din Hunedoarea, cercetat penal după ce ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unei pisici. Felina a suferit răni grave

Un incident grav petrecut în localitatea Simeria, județul Hunedoara, a dus la deschiderea unui dosar penal de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Un copil în vârstă de 12 ani este cercetat după ce ar fi determinat un câine de vânătoare să atace o pisică.

Câine Foto: Arhivă

În urma atacului, animalul a fost rănit grav, iar starea sa a impus eutanasierea. Polițiștii au început verificările pentru a stabili exact modul în care s-au desfășurat evenimentele și responsabilitatea celor implicați.

Ancheta polițiștilor după incidentul cu pisica

Potrivit cercetărilor efectuate până în acest moment, fapta ar fi avut loc pe 18 septembrie 2026, pe raza localității Simeria. Minorul de 12 ani ar fi folosit un câine de vânătoare pentru a ataca pisica, iar în urma agresiunii felina a suferit leziuni grave.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Biroul pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal în acest caz. Cercetările vizează infracțiunea referitoare la folosirea animalelor vii pentru dresaj sau pentru controlarea agresivității acestora, atunci când astfel de acțiuni provoacă suferință, scrie News..

Anchetatorii au precizat că animalul implicat în incident ar aparține unor vecini ai copilului. Câinele de vânătoare ar fi fost cel folosit în momentul atacului asupra pisicii.

Verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor

Sesizarea a determinat intervenția polițiștilor specializați în protecția animalelor, care au început cercetările pentru clarificarea situației. Oamenii legii urmăresc să stabilească toate detaliile legate de producerea incidentului și să determine răspunderea prevăzută de lege.

Cazul rămâne în atenția autorităților, iar verificările continuă pentru documentarea completă a faptelor. Dosarul penal a fost deschis pentru a fi stabilite împrejurările exacte în care pisica a ajuns să fie atacată și consecințele produse în urma acestui incident.