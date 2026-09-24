 Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România: „Merită o reprofilare”
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Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România: „Merită o reprofilare”

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Un avocat de 28 de ani din provincie a dezvăluit suma pe care o câștigă lunar după trei ani de experiență, întrebând dacă merită o reprofilare. Confesiunea a deschis o dezbatere directă despre veniturile reale din avocatură, IT și sectorul public, între mituri și praguri financiare.

Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România
Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România Foto: pexels

Transparența veniturilor din profesii continuă să fie un subiect delicat și rar abordat public în România. Discuția a fost deschisă de un tânăr avocat în vârstă de 28 de ani care își desfășoară activitatea în provincie. 

Între ironiile despre sectorul public și curba de creștere în carieră

Cu o experiență de trei ani, acesta a mărturisit că media sa lunară netă se situează în jurul valorii de 10.000 de lei (aproximativ 2.000 de euro), deschizând un apel deschis către confrați și specialiști din alte industrii pentru a evalua dacă nivelul financiar justifică efortul sau dacă o reprofilare ar aduce perspective mai bune.

„Buna ziua, m 28, avocat cu 3 ani experienta, in provincie. Am observat ca nu se posteaza prea des din aceasta breasla. Anul acesta media castigurilor nete este aproximativ 10.000 lei. Nu stiu daca sunt confrati avocati aici pentru a compara putin pietele dar sunt deschis pentru a compara si cu alte domenii pentru a vedea daca o reprofilare ar fi oportuna” a scris acesta pe Reddit.

Comentariile apărute au oscilat între comparații ironice cu posturi din companiile de stat și analize mature privind evoluția pe termen lung a unei cariere juridice.

În timp ce unii utilizatori au punctat că suma este doar „puțin mai mare decât a unei casiere de la Metrorex”, alții au ținut să nuanțeze că, spre deosebire de un plafon salarial rigid, începutul în avocatură este cel mai greu:

„La 28 de ani și 3 ani experiență abia începi. La 40–50 de ani ajungi clar spre 25.000–30.000 de lei pe lună dacă ești bun. Casierele despre care se vorbește au deja decenii vechime în muncă, nu este o comparație corectă între un debutant și o grilă de final de carieră”, a explicat un participant la dezbatere.

Avocatura versus IT: diferențele dintre penal, consultanță și provincie

În interiorul breslei avocaților, discrepanțele sunt dictate în primul rând de ramura de drept aleasă și de zona în care activează fiecare.

Spre exemplu, un tânăr de 26 de ani profilat aproape exclusiv pe dosare de drept penal a dezvăluit că încasează „peste 15.000 de lei net pe lună în medie”, după doar doi ani și opt luni de la examenul de definitivat.

Tot în segmentul de vârf, un alt coleg din Capitală a confirmat nivelul bun al pieței locale: „Avocat, 11.000 net, 25 ani, 3 ani experiență, definitivat în 2025, București”.

La polul opus, confrați din alte instanțe au ținut să tempereze entuziasmul general, amintind că debutul rămâne adesea o luptă pentru supraviețuire financiară:

„Nu e chiar așa, am colegi în barouri mari care abia fac 4.000–5.000 de lei, ține de foarte mulți factori”.

Astfel, realitatea arată că, dacă în domenii tehnologice precum IT-ul veniturile sunt mai predictibile, în avocatură câștigurile depind masiv de portofoliul propriu de clienți, de nișa aleasă și de volumul de dosare gestionat în fiecare lună.

„Am 6,5 ani experiență în domeniu, lucrez ca lead pe automatizări AI și virtual assistants. Am 8.500 de lei net plus 1.220 tichete și beneficii, plus bonusuri de performanță, ajungând la circa 9.700 de lei. Suntem la aceeași vârstă, în domenii complet diferite”.

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