Experiența de coșmar a unui cuplu într-un hotel de cinci stele: „Eu și soția mea ajunseserăm să ne șoptim unul altuia”

Ar fi trebuit să fie o experiență de vis, într-un hotel de 5 stele din Miami. Însă, vacanța acestei familii s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar. Iar toate problemele au început după o simplă bătaie la ușa camerei de hotel.

The Miami Beach EDITION este un complex de lux Foto: marriott.com

Familia a plătit o sumă considerabilă pentru a se caza într-un hotel de lux de cinci stele din Miami Beach. Cu toate acestea, mai multe reguli complet neașteptate au ajuns să transforme experiența acestei familii într-un adevărat coșmar. Jurnalistul JJ Anisiobi și soția sa au ajuns la hotel noaptea târziu, după un zbor de mai multe ore.

Cei doi se așteptau la o experiență de lux, dar prima surpriză negativă a venit atunci când au intrat în camera de hotel. Spațiul era organizat într-un stil minimalist, iar camera era dominată aproape în totalitate de alb și nuanțe de gri.

Cuplul s-a cazat în stațiunea The Miami Beach EDITION

Însă, dincolo de aspectul estetic al camerei, probleme mult mai serioase s-au ivit în jurul orei 23:00. Cuplul încă își despacheta bagajele, fără să asculte muzică sau să vorbească tare. Cu toate acestea, se pare că zgomotul a trecut tot prin pereții subțiri ai hotelului, iar vecinii au fost deranjați, potrivit express.co.uk.

Un vecin de palier a bătut la ușa celor doi, cerându-le supărat să nu mai facă gălăgie. Cuplul a explicat că vorbea normal iar izolarea fonică a clădirii nu este responsabilitatea lor. Însă, după acest episod, cei doi au fost nevoiți să vorbească în șoaptă.

„La mai puțin de o oră de la sosire, eu și soția mea ajunseserăm să ne șoptim unul altuia ca niște fugari ascunși într-o casă conspirativă, îngroziți că un chicotit neașteptat ar putea face ca agenții de securitate ai hotelului să năvălească din nou, bătând cu putere în ușă”, a povestit jurnalistul.

Cei doi au părăsit hotelul

Cuplul nici măcar nu a mai deschis televizorul din camera de hotel, ci a vizionat un serial pe laptop, ținând volumul la minim. Cu toate acestea, un agent de securitate al hotelului a bătut la ușa celor doi și i-a avertizat că au existat plângeri legate de zgomot.

În plus, cei doi turiști au aflat că, la a treia plângere, hotelul le-ar trece pe nota de plată costul integral al camerei vecinului care se plânsese. În cele din urmă, cei doi turiști au părăsit hotelul chiar a doua zi.