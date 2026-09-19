Sezonul răcelilor se apropie. Cei doi nutrienți pe care nutriționiștii îi recomandă pentru imunitate

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, vom începe să ne confruntăm cu probleme precum gripa și răceala tot mai des. Din acest motiv, devine important să știm cum putem oferi o mână de ajutor sistemului nostru imunitar. Iar, potrivit experților, doi nutrienți ne vor fi de mare ajutor în această perioadă.

Ambii nutrienți sunt importanți toamna Foto: EatingWell

Cu toții am visat să scăpăm cât mai rapid de temperaturile extreme din mijlocul verii, dar răcirea vremii vine la pachet și cu unele riscuri. În această perioadă, nenumărați oameni încep să se confrunte cu probleme precum gripa și răceala. Însă, există doi nutrienți asociați, în mod tradițional, cu un sistem imunitar mai puternic. Este vorba despre zinc și vitamina C.

Iar cum sezonul gripelor se apropie cu pași repezi, mulți oameni se întreabă ce nutrient ar trebui să prioritizeze în dietă. Potrivit EatingWell, atât zincul cât și vitamina C trebuie să se regăsească în dieta noastră toamna.

Ambele sunt utile pentru sistemul imunitar

„Zincul joacă un rol important în dezvoltarea celulelor imunitare și în buna lor funcționare, inclusiv a celulelor care identifică și răspund la agenți patogeni precum virusurile și bacteriile. De asemenea, contribuie la vindecarea rănilor și ajută la buna funcționare a semnalelor de apărare ale organismului”, a explicat medicul nutriționist Lauren Manaker.

Cercetările au arătat că, atunci când zincul nu este consumat în cantități suficiente prin alimentație, sistemul imunitar se poate dezechilibra, crescând riscul de infecții.

„Deși zincul se găsește în cantități mai mari în proteinele de origine animală, precum fructele de mare și carnea de vită, multe alimente de origine vegetală furnizează zinc, inclusiv cerealele fortificate pentru micul dejun, ovăzul și semințele de dovleac”, spune și medicul nutriționist Natalie Rizzo.

Ce recomandă nutriționiștii toamna

Desigur, vitamina C este, de asemenea, foarte importantă.

„Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării cotidiene și susține funcționarea globulelor albe, care luptă împotriva infecțiilor. De asemenea, ajută organismul să producă și să mențină o piele sănătoasă, aceasta fiind una dintre primele bariere fizice ale organismului împotriva microbilor”, mai spune Manaker.

În privința faptului care dintre acestea este mai bun, nu există un răspuns precis. Ambii nutrienți sunt cruciali pentru sistemul imunitar și nu ar trebui ignorați.

„Răceala comună sau infecțiile tractului respirator superior reprezintă principalul caz în care vitamina C sau zincul sunt administrate pentru susținerea sănătății sistemului imunitar, ambele fiind studiate pe larg”, spune și medicul Edwina Clark.