 Doar două orașe din România, în topul celor mai bune din lume. Care sunt și pe ce loc se află
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Doar două orașe din România, în topul celor mai bune din lume. Care sunt și pe ce loc se află

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Chiar în cursul zilei de marți, Oxford Economics a publicat Indicele Global al Oraşelor pentru 2026. În acest top sunt incluse nu mai puțin de 1.000 de orașe, iar numai două localități din România au reușit să ajungă în listă.

Bucureștiul și Iașiul au ajuns în topul celor mai bune orașe
Bucureștiul și Iașiul au ajuns în topul celor mai bune orașe Foto: Pixabay

Nu mai puțin de 1.000 de orașe sunt incluse în Indicele Global al Orașelor din acest an. Publicat de Oxford Economics, topul are în vedere cinci categorii atunci când stabilește cât de bun este un oraș. Mai precis, este vorba despre calitatea vieții, economie, capital uman, mediu și, nu în ultimul rând, guvernare.

În acest an, primele trei locuri sunt ocupate de New York, Londra și Paris. Apoi, urmează orașe precum Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose (California), Tokyo şi, nu în ultimul rând, pe locul al 10‑lea, Zurich.

Numai două orașe din România au ajuns în top

În ce privește orașele din țara noastră, numai două au fost considerate îndeajuns de bune pentru a fi incluse în acest top. Este vorba, potrivit observatornews.ro, despre București și Iași.

În ce privește Capitala, ea se află pe locul 214 la evaluarea generală. Atunci când vine vorba despre cele cinci categorii analizate de Oxford Economics, Bucureștiul ocupă poziţia 111 la economie, locul 375 la capitalul uman, locul 234 la calitatea vieţii, poziţia 419 în ceea ce priveşte mediul şi, nu în ultimul rând, locul 346 la guvernanţă.

Ce alte orașe se află în top

În același timp, Iașiul se află pe poziția generală 486. În privința celor cinci categorii, orașul este pe locul 398 la economie, 472 la calitatea vieţii, 278 la mediu şi 346 la guvernanţă. Însă, în privința capitalului uman, Iașiul este tocmai pe locul 808.

Atunci când vine vorba despre orașe din jurul țării noastre, Budapesta a reușit să ajungă pe locul 111 în topul Oxford Economics. Sofia se află pe locul 303, în timp ce Kievul este pe poziția generală 304.

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