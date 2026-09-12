 O bacterie foarte răspândită în lume, asociată cu un risc mai mare de cancer colorectal. Ce au descoperit cercetătorii
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O bacterie foarte răspândită în lume, asociată cu un risc mai mare de cancer colorectal. Ce au descoperit cercetătorii

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Un studiu recent a demonstrat faptul că expunerea la o bacterie comună care afectează stomacul, de care mai mult de jumătate din populația lumii va fi afectată la un moment dat de-a lungul vieții, este asociată cu cancerul colorectal.

O bacterie comună poate crește riscul apariției cancerului
O bacterie comună poate crește riscul apariției cancerului Foto: Shutterstock

Experții de la Universitatea din San Diego și cei de la Universitatea din Hong Kong au descoperit faptul că expunerea la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) este asociată cu un risc mai ridicat de apariție a cancerului colorectal. Rezultatele studiului au fost publicate chiar în această lună, pe 8 septembrie, în revista „eGastroenterology”, potrivit newsweek.com.

Această bacterie a fost asociată cu un risc crescut de cancer și în trecut, iar în anul 1994 a fost clasificată ca fiind un carcinogen.

„Cancerul colorectal este o boală multifactorială, influențată de vârstă, factori genetici, stilul de viață, alimentație și mulți alți factori”, a spus dr. Shailja Shah, de la Universitatea din San Diego.

O bacterie comună poate crește riscul de cancer

„Studiul nostru nu poate stabili o relație de cauzalitate, adică nu putem spune cu certitudine că H. pylori cauzează în mod direct cancerul colorectal, deși știm că acest lucru este valabil în cazul cancerului gastric. În schimb, studiul nostru evidențiază o asociere epidemiologică”, a mai explicat specialista, conform sursei citate.

Deși o legătură între această bacterie și cazurile de cancer a mai fost remarcată în trecut, acest studiu oferă mult mai multe detalii despre acest fenomen.

Infecția apare adesea în copilărie

Numai în anul 2026, cancerul colorectal ar putea ucide undeva în jur de 55.000 de oameni doar în Statele Unite. Bacteria H. pylori cauzează o infecție în stomac și undeva în jur de 50% din populația globului va intra în contact cu aceasta pe parcursul vieții.

Aceste infecții apar adesea în copilărie și tind să se răspândească prin contactul cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, inclusiv vărsături, materii fecale sau salivă, ori prin alimente și apă contaminate.

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