Ai Smart TV acasă? Televizorul poate colecta informații despre tine. Cum oprești „spionarea”

Nimeni nu poate nega faptul că tehnologia modernă ne face viața mai ușoară ca niciodată. Însă, această tehnologie vine la pachet și cu unele riscuri. Televizorul din sufragerie, de exemplu, poate colecta date la care mulți oameni nici nu s-ar gândi.

Televizoarele Smart pot colecta date Foto: IStock

Banalul televizor din sufragerie poate ști ce filme urmărim, ce reclame apar pe ecran și chiar și ce dispozitive sunt conectate la el. Tehnologia ACR face posibilă această colecționare de date, iar mulți producători de televizoare Smart o folosesc, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

O investigație tehnică publicată în „The Verge” a readus în atenția publicului această problemă. Experții au analizat care sunt datele generate de aceste aparate, cu ce servere comunică și ce fel de informații pot fi obținute despre activitatea televizorului și a dispozitivelor din jurul lui.

Cum sunt colectate datele

Concluziile la care au ajuns experții în privința unor astfel de funcții au fost contestate de către producătorul aparatului analizat. Tehnologia ACR, Automatic Content Recognition, permite televizorului să recunoască conținutul de pe ecran.

Practic, televizorul poate identifica filmele, reclamele sau oricare alt tip de conținut care rulează. Iar aceste date colectate sunt folosite apoi pentru a face recomandări, pentru a măsura audiența sau chiar și pentru publicitate.

Ce pot face proprietarii televizoarelor Smart

Mai mulți producători importanți folosesc tehnologia ACR, iar modul în care datele sunt colectate diferă de la o companie la alta. În unele cazuri, televizorul poate chiar să recunoască și conținutul venit prin cabluri HDMI.

Pentru a limita colectarea de date de acest fel, utilizatorii pot accesa setările televizorului. Unele modele oferă opțiunea de a dezactiva aceste funcții. De asemenea, funcțiile de publicitate personalizată și anumite servicii de comandă vocală pot fi oprite de către proprietarii televizoarelor Smart.

Setările ar trebui verificate și după ce televizorul efectuează actualizări importante de software, pentru a verifica dacă nu au fost schimbate automat unele opțiuni setate anterior.