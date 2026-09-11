Condimentele care pot ajuta ficatul să rămână sănătos. Sunt ușor de inclus în dietă

Atunci când vine vorba despre diete sănătoase, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la alimente și la băuturi. Însă, chiar și simplele condimente pe care le consumăm vor avea un impact major asupra organismului nostru. Iar, potrivit experților, există unele condimente foarte bune pentru a susține sănătatea ficatului.

Unele condimente sunt perfecte pentru ficat Foto: Arhivă

Atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă, este important să știm faptul că nu numai alimentele și băuturile vor avea un impact asupra organismului nostru. Chiar și condimentele pot avea efecte surprinzătoare, motiv pentru care nutriționiștii din întreaga lume recomandă anumite condimente în dieta noastră.

Potrivit EatingWell, aceste condimente sunt alegerea perfectă pentru a susține sănătatea ficatului nostru.

Turmeric

Turmericul este faimos pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Cu toate acestea, studiile făcute despre acest condiment au inclus suplimente cu o concentrație mult mai ridicată decât cea folosită în bucătărie, așa că efectele precise ale condimentului pot varia.

„Turmericul conține compusul activ curcumină, cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare”, a spus medicul Bonnie Taub-Dix.

Scorțișoară

Un alt condiment surprinzător de bun pentru sănătatea ficatului este și scorțișoara. Datorită proprietăților antiinflamatoare și antioxidante, acest condiment este recomandat celor care doresc să țină o dietă sănătoasă și echilibrată.

Ghimbir

La fel de bun pentru ficat poate fi și ghimbirul, care poate fi introdus în dietă și sub formă de ceai.

„Ghimbirul conține compuși bioactivi, precum gingerolii și shogaolii, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii”, a explicat și medicul nutriționist Leah Sarris.

Șofran

Dacă ne permitem să folosim șofran, este important să știm că el nu numai că oferă un gust unic preparatelor în care este folosit, dar este și foarte bun pentru ficat.

„Puțin șofran este suficient pentru a da o culoare frumoasă, aromă și savoare orezului, cerealelor, supelor și tocănițelor, preparatelor din fructe de mare și celor pe bază de legume”, spune medicul Wendy Bazilian.

Usturoi

Nu în ultimul rând, un alt condiment perfect pentru a oferi o mână de ajutor ficatului este usturoiul.

„Usturoiul conține compuși cu sulf care pot influența inflamația, stresul oxidativ și sănătatea metabolică”, spune Sarris.