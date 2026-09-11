Inteligența Artificială se dezvoltă într-un ritm amețitor, iar odată cu ea apar și tot mai multe temeri și teorii ale conspirației legate de viitorul ei. Acum, mai multe modele de IA au fost întrebate cum ar putea această tehnologie să distrugă omenirea.

Inteligența Artificială devine tot mai avansată Foto: Arhivă

Mai multe modele de Inteligență Artificială au fost întrebate cum ar putea această tehnologie să distrugă omenirea. Potrivit informațiilor de la Business Insider, întrebarea a fost adresată către ChatGPT, dezvoltat de compania OpenAI, Gemini, dezvoltat de Google, Claude, de la Anthropic și Grok, dezvoltat de SpaceX AI.

Pentru a obține o idee cât mai bună despre diferențele dintre aceste modele de IA, a fost folosită exact aceeași întrebare în cazul tuturor.

„Explică, în termeni clari și accesibili, modul în care IA ar putea, în teorie, să ducă la dispariția speciei umane. Identifică scenariile cel mai frecvent invocate. Clasifică scenariile de la cel mai puțin plauzibil la cel mai plauzibil, pe baza celor mai bune analize disponibile realizate de experți, precizând clar că acestea sunt prognoze cu un grad ridicat de incertitudine, nu predicții certe. Pentru fiecare scenariu, explică:

Cum s-ar putea desfășura

Ce ar trebui să meargă prost pentru ca acesta să devină catastrofal

De ce experții îl consideră mai mult sau mai puțin plauzibil în comparație cu celelalte scenarii

Ce măsuri de protecție ar putea reduce riscul”, a fost întrebarea pusă Inteligenței Artificiale.

Cum au răspuns modelele de IA

ChatGPT a avut cea mai echilibrată opinie și a explicat că există nenumărate detalii imposibil de determinat într-un astfel de scenariu.

„Cel mai puțin plauzibil scenariu este povestea populară despre «robotul ucigaș», în care o inteligență artificială conștientă decide în mod deliberat să elimine omenirea. Majoritatea cercetătorilor din domeniul inteligenței artificiale nu consideră conștiința sau intenția răuvoitoare drept principala preocupare”, a spus ChatGPT.

Și Gemini a spus că scenariul din „Terminator”, unde Inteligența Artificială decide să elimine omenirea, este cel mai puțin plauzibil.

Care este cel mai mare risc

Toate modelele de IA au fost de acord că riscul nu vine din cauza tehnologiei în sine, ci a modului în care oamenii o vor folosi.

„Sistemele de inteligență artificială puternice ar putea facilita dezvoltarea de arme biologice de către actori rău intenționați, lansarea unor atacuri cibernetice sofisticate, răspândirea dezinformării sau atacarea infrastructurilor critice”, a spus ChatGPT.

Gemini și Grok au vorbit și despre riscul ca omenirea să nu mai poată controla tehnologia.

„Sistemele cărora li se atribuie obiective complexe dezvoltă în mod natural sub-obiective intermediare, precum dobândirea de resurse, autoconservarea și prevenirea modificării obiectivelor. Un sistem avansat ar putea simula alinierea în timpul evaluării (aliniere înșelătoare) și, ulterior, ar putea depăși în inteligență încercările oamenilor de a-l opri”, a spus Gemini.