Motivul pentru care o companie din România a fost amendată cu un milion de euro. Un gest minor a atras atenția autorităților

O companie cunoscută din România a primit o amendă de aproximativ un milion de euro după ce un angajat și-a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Aplicația a fost dezinstalată imediat după ce angajatul a aflat că va urma să aibă loc un control.

Compania a primit o amendă usturătoare Foto: Adobe Stock

Philips România SRL, una dintre cele mai cunoscute companii din țara noastră, a primit o amendă în valoare de 5,181,216,887 lei, adică aproximativ un milion de euro, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Amenda a fost aplicată de către Consiliul Concurenței, iar aplicația ar fi fost dezinstalată după ce angajatul a aflat că va avea loc un control.

Astfel, Consiliul Concurenței susține că Philips România a furnizat documente într-o formă incompletă în timpul inspecției respective. Inspecția a avut loc chiar în această vară, între 28 și 30 iulie 2026. Autoritățile au verificat atât sediul Philips România, cât și sediile altor zece companii, distribuitori sau revânzători Philips.

Compania a primit o amendă uriașă

Companiile verificate activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și a celor de monitorizare a pacienților, folosite în spitale și clinici. Mai mult decât atât, acțiunile de control au fost aprobate de către Curtea de Apel București, iar scopul a fost de a obține informații și documente cruciale pentru a determina o posibilă practică anticoncurențială analizată de Consiliul Concurenței.

În plus, este important de menționat faptul că astfel de inspecții nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiei, conform Antena 3 CNN.

Ce amenzi pot primi companiile

Legislația în vigoare din țara noastră precizează faptul că inspectorii de la Consiliul Concurenței pot cere orice tip de informație relevantă pentru obiectivul investigației. Iar companiile care refuză să coopereze cu autoritatea în astfel de inspecții riscă amenzi cu o valoare cuprinsă între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior.

Din acest motiv, după ce un angajat ar fi dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu, compania Philips România a fost sancționată cu aproape un milion de euro.