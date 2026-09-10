 Motivul pentru care o companie din România a fost amendată cu un milion de euro. Un gest minor a atras atenția autorităților
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Motivul pentru care o companie din România a fost amendată cu un milion de euro. Un gest minor a atras atenția autorităților

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O companie cunoscută din România a primit o amendă de aproximativ un milion de euro după ce un angajat și-a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Aplicația a fost dezinstalată imediat după ce angajatul a aflat că va urma să aibă loc un control.

Compania a primit o amendă usturătoare
Compania a primit o amendă usturătoare Foto: Adobe Stock

Philips România SRL, una dintre cele mai cunoscute companii din țara noastră, a primit o amendă în valoare de 5,181,216,887 lei, adică aproximativ un milion de euro, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Amenda a fost aplicată de către Consiliul Concurenței, iar aplicația ar fi fost dezinstalată după ce angajatul a aflat că va avea loc un control.

Astfel, Consiliul Concurenței susține că Philips România a furnizat documente într-o formă incompletă în timpul inspecției respective. Inspecția a avut loc chiar în această vară, între 28 și 30 iulie 2026. Autoritățile au verificat atât sediul Philips România, cât și sediile altor zece companii, distribuitori sau revânzători Philips.

Compania a primit o amendă uriașă

Companiile verificate activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și a celor de monitorizare a pacienților, folosite în spitale și clinici. Mai mult decât atât, acțiunile de control au fost aprobate de către Curtea de Apel București, iar scopul a fost de a obține informații și documente cruciale pentru a determina o posibilă practică anticoncurențială analizată de Consiliul Concurenței.

În plus, este important de menționat faptul că astfel de inspecții nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiei, conform Antena 3 CNN.

Ce amenzi pot primi companiile

Legislația în vigoare din țara noastră precizează faptul că inspectorii de la Consiliul Concurenței pot cere orice tip de informație relevantă pentru obiectivul investigației. Iar companiile care refuză să coopereze cu autoritatea în astfel de inspecții riscă amenzi cu o valoare cuprinsă între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior.

Din acest motiv, după ce un angajat ar fi dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu, compania Philips România a fost sancționată cu aproape un milion de euro.

Ghid de cumpărături

radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Ioana Năstase, declarație șocantă după scandalul cu Ilie Năstase: ”Mi-a spus că nu știe câte zile mai are de trăit” www.fanatik.ro
image
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi observatornews.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol” www.antena3.ro
image
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Cine are pensii mai mari în România, femeile sau bărbații. Diferența este semnificativă playtech.ro
image
Cele două echipe din SuperLiga care îi sperie pe olteni. Semnal de alarmă la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Probabil revenirea în UK a fost cea mai mare greșeală a lor! Harry și Meghan au dat de greu, o nouă lovitură pentru Duci și acum sunt afectați copiii okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului FOTO Facebook / Asociația Pro Infrastructură
Surpriză pentru șoferii din România. Un tronson important al Autostrăzii A3 poate fi gata cu trei luni mai devreme Național
image jpeg
Cazino Music Festival aduce muzica clasică la malul Mării Negre Actualitate
dabuleni protv png
Culturile exotice care au dat lovitura la Dăbuleni: „Avem în jur de 10 kg pe un pom” Național
Adevarul JURIDICE impreuna SIMPLIFICAT png
Parteneriat între Adevărul și JURIDICE.ro. Cititorii vor avea acces la informații juridice oferite de specialiști Actualitate
hall x1 jpeg
Caz uluitor! Un nevăzător beat și fără permis a condus 240 de kilometri pe autostradă Internațional
ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
somn delta png
Un pescar român a prins un somn uriaș de doi metri lungime. Ce greutate avea monstrul și unde a fost capturat: „E ce trebuie” Fapt divers
trecere png
Prima trecere de pietoni inteligentă din București. Cum funcționează și ce este diferit Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net