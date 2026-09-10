Caz uluitor! Un nevăzător beat și fără permis a condus 240 de kilometri pe autostradă

Un caz incredibil a făcut senzație în Marea Britanie. Un bărbat nevăzător a condus mai bine de 240 de kilometri pe timp de noapte. În plus, el nu avea permis de conducere și consumase și alcool înainte de a se urca la volan.

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În vârstă de numai 50 de ani, Anthony Hall s-a urcat la volanul mașinii partenerei sale fără a avea permisiunea acesteia. Hall a plecat din Huddersfield către Scoția și a condus aproximativ 240 de kilometri până când a fost oprit de autorități. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, bărbatul le-a spus polițiștilor că s-a ghidat după luminile unui camion.

Incidentul neobișnuit a avut loc în această vară, la finalul lunii iunie. Autoritățile au fost avertizate că un şofer cu deficiențe de vedere care consumase alcool conducea spre Scoția, iar Hall a fost oprit pe autostrada M6, în apropiere de Carlisle.

A condus 240 de kilometri până când a fost oprit

Autoturismul în care se afla britanicul șerpuia printre benzi și chiar ar fi ajuns și pe banda de urgență. Oprit de autorități, Hall le-a spus polițiștilor că el și partenera sa ar fi băut vin. În timp ce se afla la volan, bărbatul chiar a oprit la o benzinărie și un angajat l-a ajutat să facă plinul.

Hall le-a spus polițiștilor că dorea să ajungă în Scoția pentru a se îndepărta de casa sa, de relația în care se afla și de problemele financiare. La acel moment, Hall avea o alcoolemie de 50 de micrograme de alcool în 100 de mililitri de aer expirat.

Ce condamnare a primit bărbatul

Limita legală în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme, iar ulterior, Hall a recunoscut acuzațiile formulate de autorități împotriva sa. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită de către șoferul nevăzător.

Hall nu avea alte condamnări în trecut și instanța a ținut cont de faptul că bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă. În cele din urmă, el a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni. În plus, el va trebui să participe la activități de reabilitare și să nu consume alcool vreme de 90 de zile.

Nu în ultimul rând, Hall nu are voie să conducă timp de un an și a plătit cheltuieli de judecată în valoare de 272 de lire sterline.