Nu sunt doar gustoase! Gustările care îți aduc un aport important de fibre

Atunci când vine vorba despre gustări, este important să avem în vedere faptul că acestea nu sunt numai o modalitate rapidă de a scăpa de foame sau de a ne satisface o poftă. Dacă știm ce alimente să alegem, gustările pot fi o componentă foarte sănătoasă a dietei noastre.

Popcornul are un nivel ridicat de fibre Foto: Pexels

Mulți dintre noi ne gândim la gustări numai ca la ceva complet nesănătos, care ne va da dieta peste cap. Însă, gustările înseamnă mult mai mult decât chipsuri sau batoane de ciocolată. Dacă știm ce alimente să alegem, ne putem ajuta organismul să funcționeze mult mai eficient ca până acum.

Iar, potrivit informațiilor de la RealSimple, aceste gustări au un conținut surprinzător de ridicat de fibre!

Popcorn

Deși nu multă lume se așteaptă la acest lucru, popcornul are un conținut foarte ridicat de fibre. Desigur, este important să avem în vedere că sortimentele din comerț sunt pline de sare așa că, pentru ca popcornul să fie cu adevărat sănătos, ar trebui făcut în casă.

Rodia

Acest fruct este cunoscut pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate. În plus, el are și un nivel ridicat de fibre, iar partea cea mai bună este faptul că putem integra semințele de rodie în iaurturi, salate sau alte preparate sănătoase.

Avocado

Acest fruct este deja faimos ca fiind unul sănătos, iar printre avantajele sale se numără și nivelul ridicat de fibre pe care îl conține.

„Când le spun oamenilor că avocado este bogat în fibre, aceștia sunt adesea surprinși”, spune nutriționistul Frances Largeman-Roth.

Ciocolata neagră

Mulți oameni evită dulciurile atunci când încep o dietă, dar ciocolata neagră este un aliment surprinzător de bun pentru organism. Numai în 28 de grame de ciocolată neagră vom găsi undeva în jur de 3,09 grame de fibre.

Hummus

Mulți oameni servesc hummus des, alături de alte alimente delicioase. Însă, nu foarte mulți știu că acest preparat este și foarte sănătos. În hummus găsim un nivel ridicat de fibre, motiv pentru care nutriționiștii îl recomandă tuturor.