 Motivul pentru care pisica ta doarme în pat, lângă tine. Nu este doar pentru că îi place confortul
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Motivul pentru care pisica ta doarme în pat, lângă tine. Nu este doar pentru că îi place confortul

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Nenumărați români au acasă animale de companie, iar alegerile favorite din țara noastră rămân câinii și pisicile. Iar în ce privește felinele, stăpânii lor cu siguranță au observat că ele obișnuiesc să doarmă în pat, lângă oameni. Iar acest obicei este unul mult mai complex decât am crezut.

Dacă ne numărăm printre românii care au acasă pisici, cu siguranță că ne-am întrebat de ce aleg acestea să doarmă alături de noi, în pat. Mulți oameni presupun că acest obicei nu are o explicație prea complicată, ci ține doar de faptul că pisica este obosită, iar patul este un loc foarte confortabil.

Cu toate acestea, potrivit express.co.uk, acest obicei este mult mai complex decât am crezut. Iar un creator de conținut care deține pisici explică că totul ține de faptul că felinele sunt, în același timp, atât pradă cât și prădători.

Motivul pentru care pisicile dorm în pat

Faptul că pisicile noastre aleg să doarmă în pat, lângă noi, ține de importanța pe care somnul o are în natură.

„În sălbăticie, somnul este cel mai periculos moment din viața oricărui animal. Așa că, atunci când pisica ta îți alege patul în fiecare noapte, nu este doar un obicei, este o decizie”, spun experții pe TikTok.

De obicei, pisicile dorm undeva între 12 și 18 ore pe zi, iar de cele mai multe ori aleg să facă acest lucru în locuri diferite.

Pisicile rămân în alertă și în timpul somnului

Multe pisici dorm alături de stăpânii lor
Multe pisici dorm alături de stăpânii lor Foto: Getty Images

Nu numai că felinele se simt în siguranță atunci când dorm alături de stăpânii lor, dar, în același timp, încearcă și să protejeze oamenii.

„În timp ce dormi, pisica ta rămâne parțial în alertă, ascultând sunetele și supraveghind ușa. Nu doar doarme lângă tine, ci are grijă de tine în fiecare noapte”, mai spun specialiștii.

Practic, acest lucru ne arată că pisica noastră are încredere în noi și ne vede ca pe membri ai familiei ei.

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