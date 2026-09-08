 Un șofer de 97 de ani din București i-a uimit pe polițiști. A fost oprit în trafic și depistat băut, deși avea permisul de conducere suspendat
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Un șofer de 97 de ani din București i-a uimit pe polițiști. A fost oprit în trafic și depistat băut, deși avea permisul de conducere suspendat

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Polițiștii din țara noastră au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au oprit în trafic un șofer în vârstă de 97 de ani. Bărbatul originar din București a fost depistat pe DJ 659, în comuna Slobozia.

Șoferul avea permisul suspendat
Șoferul avea permisul suspendat Foto: Arhivă

Polițiștii din Slobozia au făcut o descoperire neașteptată în timpul unui control care ar fi trebuit să fie unul de rutină. Autoritățile au oprit în trafic un șofer în vârstă de 97 de ani din București și au descoperit rapid că bărbatul se urcase la volan sub influența alcoolului. Mai mult decât atât, bătrânul avea și permisul suspendat.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au detectat o alcoolemie de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.946,25 de lei. Aceasta era a doua oară când șoferul a fost depistat la volan sub influența alcoolului.

Bătrânul avea permisul suspendat

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere fără drept, sub modalitatea conducerii cu dreptul de a conduce suspendat. Totodată, cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce atrage răspunderea de natură contravenţională”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, conform PRO TV.

În plus, acesta nu este singurul caz de acest fel care s-a petrecut în România în ultima perioadă.

A fost deschis un dosar penal

Un tânăr în vârstă de numai 18 ani din Bistrița-Năsăud și-a pierdut BMW-ul de 30.000 de lei după ce mașina a fost confiscată de către Curtea de Apel Cluj. Motivul pentru care s-a ajuns la această decizie neobișnuită este faptul că tânărul a fost prins de trei ori la volan deși nu avea permis.

Între 30 iulie și 8 noiembrie 2025, el a fost depistat de autorități de trei ori în timp ce conducea. În timpul celei de-a treia întâlniri cu autoritățile, el chiar a încercat să scape și apoi să fugă pe jos. Nu numai că tânărul nu avea permis, dar nici actele mașinii nu erau în regulă.

În cele din urmă, el a fost arestat preventiv, iar în decembrie 2025, a fost plasat în arest la domiciliu. În cele din urmă, pe lângă pedeapsa de un an, 8 luni și 20 de zile de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pentru trei ani, mașina tânărului a fost confiscată.

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