5 băuturi gustoase care conțin mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde

Atunci când vine vorba despre băuturi cu un conținut ridicat de antioxidanți, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la ceaiul verde. Însă, experții ne spun că avem la dispoziție și alte variante, chiar mai sănătoase decât acest sortiment de ceai!

Ceaiul verde are un nivel ridicat de antioxidanți Foto: Freepik

Ceaiul verde este faimos pentru nivelul ridicat de antioxidanți pe care îl conține. Cu toate acestea, nu trebuie să consumăm ceai în fiecare zi pentru a ne asigura că ne menținem o dietă sănătoasă. Potrivit EatingWell, există și alte băuturi bogate în antioxidanți.

Cafea

Cafeaua este o băutură pe care mulți dintre noi o consumăm zilnic, dar nu mulți știu cât de sănătoasă este.

„Cafeaua este o sursă de antioxidanți foarte subapreciată, în principal sub forma acizilor clorogenici (CGA) și a altor polifenoli. Deoarece cafeaua este o băutură consumată în mod obișnuit și face parte în mod regulat din alimentația multor oameni, aceasta poate contribui, de fapt, în mare măsură la aportul de antioxidanți din dieta unei persoane obișnuite”, spune Karen E. Todd, dietetician autorizat.

Sucul de fructe de pădure

Compușii responsabili pentru culorile intense ale fructelor de pădure pot avea efecte benefice pentru sănătatea noastră. Însă, experții ne avertizează că este important ca aceste sucuri să conțină cât mai puțin zahăr adăugat.

Ceaiul de hibiscus

O altă băutură care conține mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde este și cea de hibiscus. Cercetările sugerează că hibiscusul este bogat în polifenoli și alți compuși antioxidanți.

Sucul de rodii

Rodiile sunt recunoscute pentru efectele benefice pe care le au asupra sănătății. Iar sucul făcut din aceste fructe delicioase are un nivel ridicat de antioxidanți, care vor proteja organismul în fața stresului oxidativ.

Ciocolata caldă

Nu în ultimul rând, o altă băutură delicioasă la care putem apela pentru a ne menține un nivel optim de antioxidanți este ciocolata caldă.

„Cacaoa conține o cantitate mare de flavanoli. Prin urmare, ciocolata neagră poate face parte dintr-o dietă bogată în antioxidanți”, mai explică Todd, conform sursei citate.