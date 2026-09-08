 5 băuturi gustoase care conțin mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

5 băuturi gustoase care conțin mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Atunci când vine vorba despre băuturi cu un conținut ridicat de antioxidanți, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la ceaiul verde. Însă, experții ne spun că avem la dispoziție și alte variante, chiar mai sănătoase decât acest sortiment de ceai!

Ceaiul verde are un nivel ridicat de antioxidanți
Ceaiul verde are un nivel ridicat de antioxidanți Foto: Freepik

Ceaiul verde este faimos pentru nivelul ridicat de antioxidanți pe care îl conține. Cu toate acestea, nu trebuie să consumăm ceai în fiecare zi pentru a ne asigura că ne menținem o dietă sănătoasă. Potrivit EatingWell, există și alte băuturi bogate în antioxidanți.

Cafea

Cafeaua este o băutură pe care mulți dintre noi o consumăm zilnic, dar nu mulți știu cât de sănătoasă este.

„Cafeaua este o sursă de antioxidanți foarte subapreciată, în principal sub forma acizilor clorogenici (CGA) și a altor polifenoli. Deoarece cafeaua este o băutură consumată în mod obișnuit și face parte în mod regulat din alimentația multor oameni, aceasta poate contribui, de fapt, în mare măsură la aportul de antioxidanți din dieta unei persoane obișnuite”, spune Karen E. Todd, dietetician autorizat.

Sucul de fructe de pădure

Compușii responsabili pentru culorile intense ale fructelor de pădure pot avea efecte benefice pentru sănătatea noastră. Însă, experții ne avertizează că este important ca aceste sucuri să conțină cât mai puțin zahăr adăugat.

Ceaiul de hibiscus

O altă băutură care conține mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde este și cea de hibiscus. Cercetările sugerează că hibiscusul este bogat în polifenoli și alți compuși antioxidanți.

Sucul de rodii

Rodiile sunt recunoscute pentru efectele benefice pe care le au asupra sănătății. Iar sucul făcut din aceste fructe delicioase are un nivel ridicat de antioxidanți, care vor proteja organismul în fața stresului oxidativ.

Ciocolata caldă

Nu în ultimul rând, o altă băutură delicioasă la care putem apela pentru a ne menține un nivel optim de antioxidanți este ciocolata caldă.

„Cacaoa conține o cantitate mare de flavanoli. Prin urmare, ciocolata neagră poate face parte dintr-o dietă bogată în antioxidanți”, mai explică Todd, conform sursei citate.

Ghid de cumpărături

FotoJet (33) jpg
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?” Vedete românești
Profa de română jpg
A venit la școală ca pe covorul roșu. Cum s-a îmbrăcat o profesoară de română la deschiderea anului școlar Național
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
S-a antrenat cu Messi și Neymar și a venit în România să devină golgheter: „Am fost coleg de generație cu Cucurella la FC Barcelona!” www.fanatik.ro
image
Filmul prinderii fugarului moldovean, găsit pe un câmp din Dolj. Folosea o identitate falsă în România observatornews.ro
image
Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului www.antena3.ro
image
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii” www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! as.ro
image
De ce să nu plăteşti cumpărăturile din supermarket cu cardul de credit. Sfatul experţilor, toţi facem această greşeală playtech.ro
image
„Craiova are antrenor!”. Editorial din tribună după 4-0 cu U Cluj: „Eternul supărat Bergodi” www.fanatik.ro
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ.. www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
volan masina sofer1 jpg
Un șofer de 97 de ani din București i-a uimit pe polițiști. A fost oprit în trafic și depistat băut, deși avea permisul de conducere suspendat Național
young beautiful couple quarreling sitting cafe jpg
#Exclusiv Click!
„Câștig de 5 ori mai mult decât el”. Ce se întâmplă când femeia aduce mai mulți bani în casă decât bărbatul Național
gazon adobestock jpg
Secretul unui gazon verde și des. Greșeala pe care trebuie să o eviți în septembrie Fapt divers
dieta iaurt jpg
Alimentul perfect pentru creier, digestie și inimă. Este recomandat de nutriționiștii din întreaga lume Fapt divers
paianjen istock jpg
Cum scapi de păianjeni la început de toamnă. Trucul simplu cu două ingrediente Fapt divers
freytag1 jpeg
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea Fapt divers
arest foto shutterstock jpg
Un bărbat din București a fost arestat din greșeală. Polițiștii l-au confundat cu adevăratul hoț Actualitate
nasterea maicii domnului
Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică. Semnificație și tradiții pe 8 septembrie Fapt divers
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net