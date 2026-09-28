Compania lui Elon Musk a lansat cea mai puternică rachetă din lume. Ce probleme au apărut după decolare

SpaceX a lansat luni, 28 septembrie 2026, cea mai puternică rachetă construită vreodată, Starship, într-o misiune decisivă pentru viitorul programului spațial al companiei și pentru colaborarea cu NASA în vederea revenirii pe Lună. Zborul, al 14-lea test al vehiculului, este primul care urmărește inserția pe orbită.

SpaceX a lansat luni cea mai puternică rachetă construită vreodată Foto: X

Zborul, al 14-lea test al vehiculului, este primul care are ca obiectiv plasarea pe orbită.

Când a avut loc lansarea rachetei Starship

Lansarea a avut loc la ora 7:48, ora centrală a SUA (15:48, ora României), de la baza Starbase din Texas. Planul misiunii prevede ca Starship să ajungă pe orbită, să elibereze 26 de sateliți Starlink și să revină pe Pământ după aproximativ zece ore, cu aterizare în Oceanul Pacific, potrivit The Independent.

La scurt timp după lansare, unul dintre cele șase motoare ale treptei superioare s-a oprit mai devreme decât era prevăzut. Deși vehiculul a reușit să ajungă în spațiu, echipa SpaceX a ezitat inițial să autorizeze manevra suplimentară necesară pentru inserția orbitală, având în vedere riscurile crescute: odată ajuns pe orbită, Starship nu mai poate fi readus rapid pe Pământ în caz de avarie.

În timpul transmisiei live, inginerii au anunțat că analizează situația și că vor continua spre orbită doar dacă toate sistemele sunt „perfect sănătoase”. Deși inițial părea că se renunță la manevră, SpaceX a revenit asupra deciziei și a confirmat ulterior că vehiculul este „gata pentru orbită”.

Prima treaptă, Super Heavy, echipată cu 33 de motoare Raptor, s-a separat la aproximativ cinci minute după lansare și a efectuat cu succes manevra de aterizare controlată în Golful Mexic, moment întâmpinat cu aplauze în sala de control. SpaceX nu a încercat recuperarea pe platformă pentru acest test.

Miza misiunii: orbită, sateliți și viitorul programului Artemis

Dacă Starship își va îndeplini obiectivele, misiunea va marca un pas major spre reutilizarea completă a sistemului și spre demonstrarea capacităților necesare pentru viitoarele misiuni NASA pe Lună și, ulterior, pe Marte. Vehiculul trebuie să finalizeze șase orbite, să elibereze sateliții Starlink V3 și să efectueze o reintrare controlată în atmosferă.

Lansarea poate fi urmărită live, pe contul de X al companiei SpaceX.

Falcon 1, prima rachetă construită de SpaceX

Falcon 1 a fost primul lansator orbital dezvoltat de SpaceX după înființarea companiei, în 2002. Racheta era destinată transportului unor sateliți de mici dimensiuni pe orbită joasă și avea aproximativ 21 de metri înălțime.

Primul zbor a avut loc pe 24 martie 2006, de pe insula Omelek din atolul Kwajalein, în Oceanul Pacific.

La doar câteva zeci de secunde după decolare, Falcon 1 a suferit o avarie provocată de o scurgere de combustibil, iar motorul s-a oprit. Racheta nu a reușit să ajungă pe orbită, iar misiunea a fost declarată un eșec.

Nici următoarele două încercări nu au avut succes, ceea ce a pus compania într-o situație financiară dificilă.

După trei lansări eșuate, SpaceX a reușit în cele din urmă să scrie istorie pe 28 septembrie 2008, când Falcon 1 a devenit prima rachetă cu combustibil lichid dezvoltată de o companie privată care a ajuns cu succes pe orbită.