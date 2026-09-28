 Elevii au protestat față de uniforma obligatorie: „Bullying-ul nu se opreşte dacă purtăm aceeaşi cămaşă!"
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Elevii au protestat față de uniforma obligatorie: „Bullying-ul nu se opreşte dacă purtăm aceeaşi cămaşă!"

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Elevii din România care se opun introducerii prin lege a uniformelor obligatorii au mers luni, 28 septembrie, la școală îmbrăcați în negru, într-o acțiune națională de protest intitulată „Educația nu se repară la croitorie”. Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii să participe voluntar la protest, fără să lipsească de la cursuri, pentru a transmite un mesaj înaintea votului decisiv din Camera Deputaților. În București, acțiunea a fost semnalată inclusiv la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Școala Gimnazială nr. 175, Colegiul Național „Matei Basarab” și Colegiul Național de Muzică „George Enescu”.

Elevii, în negru la școală, împotriva uniformelor obligatorii
Elevii, în negru la școală, împotriva uniformelor obligatorii Foto: Consiliul Național al Elevilor

CNE: Uniforma nu rezolvă problemele școlii

Consiliul Național al Elevilor se opune proiectului privind introducerea uniformei obligatorii, adoptat de Senat pe 21 septembrie. Proiectul a fost trimis Camerei Deputaților, care este forul decizional. Reprezentanții elevilor susțin că măsura nu răspunde problemelor reale ale sistemului de educație.

 „Teoria (uni)formelor fără fond - Şcoala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul şi aţa. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se opreşte dacă purtăm aceeaşi cămaşă, iar apartenenţa nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma şcolară obligatorie, deşi Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui”, a transmis CNE.

Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri și nu au fost consultați în legătură cu proiectul, deși, în cazul adoptării acestuia, regulile ar urma să îi privească direct. „Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebaţi. Se pare că, pentru decidenţi, vocea elevilor contează mai puţin decât felul în care arată”, au mai afirmat reprezentanții elevilor.

Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii să participe voluntar la protest
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Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii să participe voluntar la protest Foto: Consiliul Național al Elevilor

Elevii au mers la școală îmbrăcați în negru

Mesajul transmis de CNE înaintea protestului a fost ca elevii să participe la cursuri îmbrăcați în negru. Acțiunea a fost una simbolică și voluntară, iar elevii au fost îndemnați să nu absenteze de la ore.

Ce putem face? Urmează votul decisiv în Camera Deputaţilor, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă şi tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele şcolii româneşti, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la şcoală, în semn de protest.

Da, alegem să purtăm aceeaşi culoare. Diferenţa? De data aceasta, noi alegem. Vorbeşte cu colegii tăi, dă mesajul mai departe şi alătură-te protestului. Educaţia nu se repară la croitorie!”, a adăugat Consiliul Naţional al Elevilor.

Astfel, elevii au ales aceeași culoare pentru a-și exprima opoziția față de proiect. În Capitală, printre unitățile de învățământ unde au fost semnalați elevi îmbrăcați în negru se numără Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Școala Gimnazială nr. 175, Colegiul Național „Matei Basarab” și Colegiul Național de Muzică „George Enescu”.

Ce prevede proiectul privind uniforma

Senatul a aprobat, în urmă cu o săptămână, proiectul de lege care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit propunerii, elevii din învățământul preuniversitar de stat ar urma să aibă obligația de a veni la cursuri în uniformă, conform regulamentului unității de învățământ.

Modelul, standardele tehnice și elementele componente ale uniformei ar urma să fie stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ. Proiectul prevede, de asemenea, că școala nu poate impune alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ.

Propunerea legislativă include și măsuri pentru acordarea gratuită a uniformelor sau pentru subvenționarea achiziției acestora. Cheltuielile ar putea fi finanțate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile.

Ce susțin inițiatorii proiectului

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că introducerea unei ținute școlare unice ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi. 

Prin introducerea unei ţinute unice, se atenuează vizibilitatea diferenţelor de statut material dintre familiile elevilor. Dispar barierele artificiale şi criteriile de judecată bazate pe haine de firmă sau trenduri scumpe, generând un mediu bazat pe meritocraţie şi respect reciproc. Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ: O ţinută unică permite personalului de pază şi cadrelor didactice să identifice vizual, instantaneu, elevii aparţinători ai acelei şcolii. 

Acest lucru reduce riscul pătrunderii persoanelor străine sau neautorizate în perimetrul şcolar, facilitând un management mult mai strict al siguranţei copiilor; Întărirea sentimentului de apartenenţă şi concentrarea pe educaţie: Standardizarea vestimentară sporeşte mândria de a reprezenta o anumită comunitate şcolară şi creează un sentiment de unitate colectivă. În plus, simplificarea opţiunilor vestimentare zilnice reorientează focusul elevilor dinspre aspectul estetic exterior către activitatea de învăţare, disciplină şi dezvoltare personală”, arătau iniţiatorii. Proiectul nu este încă în vigoare. După votul din Senat, propunerea legislativă a ajuns la Camera Deputaților, unde urmează etapa decisivă a procedurii parlamentare.

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