Captură impresionantă pe Someș! Un somn de 2,25 metri și 65 de kilograme a fost scos la mal după trei ore de luptă

Un somn uriaș a fost adus la malul râului Someș după o luptă care a durat aproximativ trei ore. Cu o greutate de peste 65 de kilograme și o lungime de peste doi metri, peștele a fost prins în zona Jibou.

Somnul are peste doi metri lungime Foto: Sălajul Liber

Potrivit Sălajul Liber, pescarul originar din Zalău a avut nevoie de aproximativ trei ore pentru a putea scoate somnul uriaș la mal. Peștele avea o lungime de 2,25 metri și o greutate de aproximativ 65 de kilograme. Captura a transformat ce ar fi trebuit să fie o partidă banală de pescuit într-o adevărată luptă, iar somnul a făcut tot posibilul pentru a nu fi prins.

Exemplarul de pește are înălțimea unui adult și cântărește nu mai puțin de 65 de kilograme. Pentru a putea prinde somnul, pescarul din Zalău a folosit metoda spinning, o metodă în care pescarul folosește o nălucă artificială pe care o recuperează activ din apă.

Somnul avea o lungime de 2,25 metri

Indiferent de cât de mult a încercat pescarul să aducă somnul la mal, a fost nevoie de aproximativ trei ore pentru ca peștele să obosească îndeajuns de mult încât să poată fi scos din apă. Chiar și comparativ cu alți somni din Someș, dimensiunile acestui pește au fost neobișnuit de mari.

Pescarii din zonă spun că un somn de astfel de dimensiuni nu a mai fost prins acolo, la spinning, de aproximativ zece ani. Tot pe Someș, în anul 2019, a fost prins un somn de 75 de kilograme și 2,52 metri.

Un alt somn uriaș a fost prins recent

Acesta nu a fost singurul somn uriaș care a fost prins în țara noastră în ultima perioadă. Un pescar din Delta Dunării a reușit să scoată la mal un somn cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme și o lungime de aproximativ doi metri.

Lupta a durat aproximativ 20 de minute, iar, în cele din urmă, pescarul a reușit să tragă peștele în barcă. După ce a făcut mai multe fotografii, bărbatul a eliberat somnul în apă.