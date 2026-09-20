 Telefoanele vechi sunt mai valoroase ca oricând. Motivul pentru care prețul lor a crescut în ultimul timp
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Telefoanele vechi sunt mai valoroase ca oricând. Motivul pentru care prețul lor a crescut în ultimul timp

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Atunci când ne cumpărăm un telefon mobil nou, primul nostru instinct este să scăpăm de cel vechi. Însă, în zilele noastre, telefoanele mobile vechi pot fi mult mai valoroase decât par la prima vedere. Iar acest lucru nu se datorează colecționarilor, ci unei realități mult mai practice.

Telefoanele sunt mai valoroase ca oricând
Telefoanele sunt mai valoroase ca oricând Foto: IStock

Telefoanele mobile vechi pot fi surprinzător de profitabile în ziua de astăzi. Iar acest fapt nu se datorează colecționarilor care caută modele rare, ci realităților economice care par tot mai bine împământenite în ultimul timp. Mai precis, este vorba despre faptul că lipsa globală de cipuri de memorie și creșterea prețurilor componentelor electronice au crescut valoarea smartphone-urilor vechi.

Chiar și telefoanele deteriorate, care au petrecut ani de zile în sertare, pot să ne aducă profituri surprinzător de mari. Cipurile de memorie sunt necesare pentru infrastructura inteligenței artificiale, iar costul acestora este mai mare ca oricând, conform TechRadar.

Telefoanele vechi sunt mai valoroase ca oricând

Din cauza schimbărilor și progreselor tehnologice rapide din ultima perioadă, prețul pieselor noi este într-o continuă creștere, iar la fel de valoroase devin și componentele mai vechi care pot fi scoase din telefoanele uzate.

B Stock, o platformă dedicată vânzării de dispozitive second-hand, a publicat date care arată că prețurile telefoanelor Samsung și Apple au crescut în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu cele două trimestre anterioare.

Care sunt cele mai valoroase piese din telefon

În plus, clienții nu mai caută doar telefoane și dispozitive bine întreținute, pe care să le poată folosi ei înșiși. În schimb, chiar și cele care se află într-o condiție foarte proastă devin valoroase, deoarece nu contează decât starea pieselor din interior.

Printre piesele pe care oamenii le vând se numără ecranul, modulul camerei, bateria, portul de încărcare, carcasa, difuzorul, cablurile și chiar și placa de circuit. Practic, dacă avem prin casă un telefon vechi, nu trebuie să îl aruncăm! În ziua de astăzi, el poate fi mult mai valoros decât pare la prima vedere.

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