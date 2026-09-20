Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău

Gabriela Cristea este una dintre vedetele asumate din show-biz! Ea a recunoscut că talia spectaculoasă pe care o afișează la acest moment se datorează deja celebrelor injecții pentru slăbit Mounjaro. Vedeta a dezvăluit că a avut însă și efecte adverse, pe perioada tratamentului. Când anume s-a întâmplat și de ce?

Prezentă la petrecerea Viva, Gabriela Cristea (51 de ani) ne-a vorbit deschis despre felul în care a slăbit. Vedeta nu s-a ferit niciodată să spună că a folosit injecții pentru slăbit Mounjaro. Ea a pierdut aproape 35 de kilograme și arată acum spectaculos!

Ea ne-a povestit și ce se întâmplă la acest moment cu casa de vacanță din Italia, care va fi transformată în hotel boutique.

Foto: click.ro

Click!: Gabi, vara aceasta ai stat numai plecată. Ai fost cam peste tot, cel mai mult în Italia. Ce se se întâmplă la acest moment cu casa de acolo? Am înțeles că ați dărâmat-o…

Gabriela Cristea: Da, și o să mai mergem că tot facem naveta. Am fost în Sicilia, este superb și nu este nici atât de scump. E o destinație pe care o recomand cu mare drag.

Cu casa suntem la stadiul de demolare, așteptăm să ne iasă autorizațiile de construire. A fost vacanță în Italia și acolo când e vacanță e vacanță, e pe bune, nu muncește nimeni.

Așteptăm să ne dea aprobările și să ne apucăm de lucru. În toamna asta, mai precis la sfârșitul lunii acesteia ne apucăm efectiv.

Foto: Facebook

„Construim o casă foarte mare în Italia”

Click!: Când o veți termina, aveți de gând să vă mutați cu totul acolo? Sau tot așa faceți naveta?

Gabriela Cristea: Nu știm încă. Noi construim o casă foarte mare acolo pe care o s-o transformăm într-un boutique hotel și, dacă o să mai avem și noi loc, o să mai stăm, dacă nu închiriem undeva.

E, de fapt, o investiție pe care noi am făcut-o și așteptăm să se termine și vom vedea noi ce facem. Știi cum e, o luăm pas cu pas.

Foto: Facebook

„Toată lumea poate să ajungă la silueta asta, cu disciplină și supraveghere medicală”

Click! : Toată lumea îți admiră noua siluetă…

Gabriela Cristea: Important e să o admire bărbatul meu. Lui i-a plăcut de mine oricum. Aproape toată lumea poate să ajungă aici, cu un pic de disciplină și mai ales supraveghere medicală. Acesta e secretul, nimic altceva!

Click!: Tu recomanzi injecțiile acestea?

Gabriela Cristea: Eu nu recomand, de recomandat trebuie să ți le recomande medicul. Eu doar am împărtășit experiența mea și înțeleg că sunt multe persoane care au recurs la ele, de fapt majoritatea persoanelor pot face acest tratament.

Eu am experimentat tratamentul și am avut rezultate foarte bune. N-am avut probleme, n-am avut efecte adverse și înțeleg că efectele adverse pot fi anihilate în momentul în care ești sub supraveghere medicală și, dacă asculți ce spune medicul, îți faci analizele la timp și mănânci ce trebuie, atunci e ok.

Gabriela Cristea și soțul, Tavi Clonda Foto: Facebook

„Când am mâncat prost, mi-a fost rău”

Click!: Tu chiar nu ai avut deloc efecte adverse? Ai spus la un moment că te-ai simțit totuși rău…

Gabriela Cristea: Eu nu am avut efecte adverse decât foarte mici și doar când am mâncat prost, doar atunci. Oameni suntem și, din când în când, mai bagi câte o prostie. Dacă mâncam ce trebuia, nu era nicio problemă.

Click!: Ce înseamnă să mănânci ce trebuie?

Gabriela Cristea: Îți spun, de fapt. ce nu trebuie să mănânci! Când mi-a fost rău, am mâncat odată niște aripioare picante și o dată un hamburger și, de fiecare dată, mi-a fost foarte rău!

Și am zis: dacă mi-e așa de rău nu mai mănânc! În rest, dacă mănânci în general carne, legume, salată și pâine integrală, e foarte ok. Am aflat că în orice dietă trebuie să mănânci și pâine integrală. Dar, îți spune de fapt medicul ce trebuie să mănânci.

Foto: Facebook

Ce sunt injecțiile Mounjaro?

Mounjaro este un medicament injectabil pe bază de tirzepatidă, utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 și pentru scăderea în greutate. Conține tirzepatidă, o substanță care imită doi hormoni naturali din intestin (GLP-1 și GIP).

Reglează nivelul zahărului din sânge și reduce apetitul, ajutând la scăderea masei corporale. Se administrează sub formă de injecție subcutanată o dată pe săptămână.

Efectele secundare ce pot să apară pe perioada tratamentului sunt tulburările digestive (greață, vărsături, diaree sau constipație) sau risc de deshidratare din cauza manifestărilor digestive. Pot apărea și reacții adverse mai severe, dar rare, precum pancreatita sau problemele biliare.