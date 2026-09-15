 Gabriela Cristea, declarație de dragoste pentru Tavi Clonda de ziua lui. „Tu mă lași să visez”
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Gabriela Cristea, declarație de dragoste pentru Tavi Clonda de ziua lui. „Tu mă lași să visez”

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Gabriela Cristea își serbează soțul. Prezentatoarea TV i-a transmis un mesaj emoționant lui Tavi Clonda, cu ocazia împlinirii a vârstei de 47 de ani. Aceasta i-a făcut o adevărată declarație de dragoste și i-a spus cât de recunoscătoare este pentru toate momentele trăite împreună.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Foto: Instagram

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu solid de peste un deceniu, având împreună două fetițe, pe Victoria și pe Iris. Prezentatoarea TV i-a scris o declarație de dragoste emoționantă.

Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru Tavi Clonda de ziua lui

Tavi Clonda își sărbătorește azi, 15 septembrie, ziua de naștere. Artistul a împlinit 47 de ani și se poate declara un bărbat fericit. Este extrem de apreciat de familia sa, iar Gabriela Cristea nu ratează nicio ocazie să-i spună cât de recunoscătoare îi este pentru dragostea și sprijinul acordat de-a lungul celor 13 ani.

„Te cunosc de 13 ani. Și, când mă uit în urmă, îmi dau seama că niciodată în viața mea nu am construit atât de multe lucruri, nu am avut atât de multe visuri și nu am reușit să le transform în realitate așa cum am făcut-o împreună cu tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale un bărbat care nu doar să mă iubească, ci să mă înțeleagă. Un bărbat care să nu se sperie de planurile mele, de energia mea, de visurile mele, ci să vină lângă mine și să spună: „Hai să facem”…și am făcut.

Am construit o familie, am primit două fete minunate, care sunt, fără îndoială, cel mai frumos lucru pe care l-am făcut vreodată împreună. Am construit o casă și mai construim una, am trecut prin perioade bune și prin perioade dificile si am luat-o de la capăt de câte ori a fost nevoie.

Dar, dintre toate lucrurile pentru care îți sunt recunoscătoare, poate cel mai important este felul în care mă iubești. Într-un fel care mă face să mă simt femeie în fiecare zi, văzută, dorită, înțeleasă și liberă să fiu eu”, a scris Gabriela Cristea într-o postare pe rețelele de socializare.

Cele mai importante cadouri făcute în familia prezentatoarei

Gabriela Cristea susține că își amintește și în ziua de astăzi primul cadou pe care i l-a făcut lui Tavi Clonda de ziua lui, și anume un pulover. Cu toate acestea, recunoaște că acum nu-și mai dăruiesc lucruri materiale, ci pun accent mai mult pe ceea ce nu se poate cumpăra cu bani.

„Astăzi nu prea ne mai facem cadouri care se împachetează în hârtie…pentru că, între timp, am înțeles că lucrurile palpabile ni le construim împreună. Cadourile noastre au devenit altele: timpul, încrederea, răbdarea, liniștea, susținerea, libertatea de a visa și certitudinea că, atunci când unul dintre noi visează ceva, celălalt nu-i taie aripile, ci caută împreună cu el drumul până acolo. Iar faptul că tu mă lași să visez și, mai mult decât atât, mă ajuți să-mi împlinesc visurile este unul dintre cele mai mari daruri pe care le primesc de la tine zi de zi”, a mai adăugat prezentatoarea TV.  

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