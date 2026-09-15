 Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
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Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”

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Nick Rădoi este distrus! Nu mai are voce nici să mai vorbească! Milionarul a participat, marți, la priveghiul fostei sale iubite Mădălina Apostol. Cu puțin timp înainte, omul de afaceri ne-a făcut mărturisiri sfâșietoare despre starea în care se află, în exclusivitate! Iată ce mesaj a ținut să transmită presei și opiniei publice, prin intermediul Click!

Nick Rădoi a ajuns la priveghiul Mădălinei Apostol
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Nick Rădoi a ajuns la priveghiul Mădălinei Apostol Foto: click.ro

Nick Rădoi este de neconsolat după pierderea fostei sale partenere de viață! Omul de afaceri a venit luni noapte din America pentru a participa la funeraliile regretatei sale partenere de viață, Mădălina Apostol. 

Nick Rădoi a fost asaltat de presă și televiziuni la venirea sa în țară, însă omul de afaceri a ținut să transmită, prin intermediul Click!, un apel la liniște și discreție în aceste momente sfâșietoare pentru el. 

A ținut să precizeze că nu are de stat decât trei zile în România pentru că trebuie să ajungă de urgență la medic,  în America( el suferind după cum se știe de cancer). Omul de afaceri a anunțat că nu-și dorește decât să petreacă timp prețios alături de familia Mădălinei și să se reculeagă împreună cu ei la căpătâiul celei care i-a fost mulți ani de zile parteneră dragă de viață. 

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Foto: Facebook

„Va fi foarte greu să cred că ea nu va fi în jurul meu”

Iată ce cuvinte sfâșietoare a transmis Nick Rădoi, în exclusivitate pentru Click!, înainte de a ajunge la priveghiul Mădălinei. 

„Văd că sunt foarte mulți care își doresc să afle multe. Dar, eu nu am venit aici pentru asta. Eu am venit aici cu o durere de data asta, în țara asta.

De obicei, am venit în țara asta întotdeauna să mă bucur. De data asta am venit cu o durere în inima mea, în sufletul meu, ca să aflu că Mădălina la 40 de ani, care mai avea încă jumătate de viață de trăit, nu mai există în jurul meu, nu mai există în jurul familiei! 

Va fi foarte greu să cred lucrul ăsta, că ea nu va fi în jurul meu. Va fi foarte greu pentru mine și familia ei să credem acest lucru, pentru că eu sunt foarte apropiat de familia ei. Cine mă cunoaște știe de apropierea mea de familia ei. Restul nu mai contează ce zice lumea, nu mă afectează! 

Ceea ce îmi doresc eu este să înțeleagă și televiziunile și presa lucrul acesta! Eu sunt un om care respect pe oricine, dar de data aceasta timpul meu este atât de scurt, pentru că trebuie să fiu la spital în câteva zile!

Nu am decât de stat trei zile în România și nu pot să satisfac pe toată lumea și nu pot să fiu acolo unde lumea vrea să fiu și să dau detalii. Detaliile sunt pentru mine, pentru familia Mădălinei. Noi știm totul cum este și ne pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat!

Aș dori ca lumea să ne aprecieze și să ne ofere timpul acesta de a fi împreună și pentru că acest timp e scurt pentru mine. Sunt foarte obosit, de trei zile nu am dormit, nici nu am cuvinte, nu mai am voce!”, a fost mesajul sfâșietor pe care Nick Rădoi l-a transmis, prin intermediul Click!, chiar în timp ce se pregătea să participe la priveghiul fostei sale partenere de viață. 

Nick Rădoi, transfigurat de durere la priveghi! A consolat-o pe bunica Mădălinei 

Omul de afaceri Nick Rădoi a ajuns, cu câteva momente în urmă, la priveghiul fostei sale partenere de viață. Așa cum a anunțat cu puțin timp înainte pentru Click!, Nick este distrus după greaua pierderea și este transfigurat la față.

 Milionarul a fost însoțit ca și la aeroport de fiul cel mic al Mădălinei și a adus un buchet imens de flori albe. 

„Am venit aici pentru Mădălina, să fiu cu familia ei”, s-a mărginit să declare Rădoi jurnaliștilor care l-au așteptat la intrarea în capelă. 
La ieșirea din capelă, Nick s-a întreținut cu familia fostei iubite și a consolat-o pe bunica acesteia, care a venit la priveghi ajutându-se de un baston. 

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