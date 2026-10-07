Andreea BLD prezintă casa de 250.000 de euro. Cum arată reședința cumpărată la doar 25 de ani. Palmieri în curte și trei dormitoare

Andreea BLD trăiește una dintre cele mai importante realizări din viața sa. Influencerița și-a cumpărat propria locuință în cartierul Latin și le-a arătat urmăritorilor cum arată casa pentru care a plătit 250.000 de euro.

Foto: instagram

Cum arată locuința cumpărată de Andreea BLD

După o perioadă în care a analizat mai multe opțiuni, Andreea BLD s-a hotărât asupra unei case spațioase, pe două etaje, care oferă toate facilitățile pe care și le-a dorit. Influencerița a realizat un tur al locuinței și le-a prezentat fanilor principalele încăperi, explicând că este foarte mulțumită de alegerea făcută.

„Căsuța mea! Încă nu realizez că la 25 de ani mi-am îndeplint visul! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentu tot”, a transmis influencerița pe pagina sa de Instagram, alături de un carusel de fotografii cu locuința.

Noua proprietate dispune de o curte amenajată cu palmieri, o terasă care poate fi închisă în sezonul rece, dar și de spații generoase pentru întreaga familie. La parter se află un living luminos, amenajat în concept open-space împreună cu bucătăria, precum și o baie.

La etaj sunt amenajate trei dormitoare spațioase, fiecare având suficient loc pentru dressing, dar și o baie. Andreea BLD a mărturisit că și-a ales deja camera preferată și spune că nu intenționează să facă modificări importante în locuință. Singura zonă pe care ar vrea să o reconfigureze este mansarda, pe care nu a prezentat-o în turul publicat pe rețelele sociale.

„Mi-am luat casă cu palmieri în curte (...) Mi-am luat casă, oficial, sunt foarte emoționată (...) Casa este mobilată toată, este pe gustul meu (...) Terasa merge închisă pe timp de iarnă (...) Casa este pe două etaje. Bucătăria este open space, pentru că mie nu îmi place cu bucătărie separată, este utilată cu tot ce trebuie (...) Casa îmi place foarte mult cum e mobilată, o să las așa, nu o să îi pun nimic auriu. Îmi place așa”, a spus Andreea BLD, pe TikTok.

De ce a renunțat la prima casă

Înainte de a cumpăra locuința din cartierul Latin, Andreea BLD plătise deja un avans pentru o altă casă, situată în Pantelimon. Pentru acea proprietate ar fi urmat să achite aproximativ 200.000 de euro, însă locuința nu era mobilată.

După ce a analizat mai bine situația, influencerița a concluzionat că zona este prea departe pentru stilul ei de viață și a decis să renunțe la achiziție. În cele din urmă, a ales casa din cartierul Latin, chiar dacă prețul a fost mai ridicat, considerând că aceasta se potrivește mai bine nevoilor și planurilor sale pe termen lung.

„Nu am mai luat casa aceea, era foarte departe, era în Pantelimon (...) Eu am semnat actele pentru casa din Pantelimon, dar era închisă cartea funciară. Eu am dat atunci doar un avans de 2.000 de euro pe care am preferat să îl pierd pentru casa asta, pentru că mi-a plăcut mult mai mult. Aceea era, într-adevăr, 200.000, aceasta era 250.000. Casa este și într-o zonă mai bună, în cartierul Latin, este pe stradă asfaltată, am magazine, tot ce în trebuie (...) Casa aceea era și nemobilată”, a mai spus influencerița.

Cu ce se ocupă Andreea BLD

Andreea BLD este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, reușind să își construiască o comunitate impresionantă în mediul online. Tânăra și-a început activitatea pe TikTok în 2021, iar videoclipurile sale au atras rapid atenția publicului datorită naturaleții și stilului autentic.

Conținutul pe care îl publică este inspirat din viața de zi cu zi și include subiecte legate de modă, beauty și experiențe personale, aspecte care au ajutat-o să câștige popularitate într-un timp relativ scurt.

În prezent, Andreea BLD este urmărită de peste un milion de persoane pe TikTok, iar unele dintre videoclipurile sale au adunat milioane de vizualizări. Succesul din mediul online i-a permis să transforme această activitate într-o sursă de venit, influencerița mărturisind că se dedică în totalitate creării de conținut pentru platformele sociale.

Cunoscută publicului sub numele de Andreea BLD, tânăra se numește în realitate Andreea Pătlăgică și face parte din noua generație de creatori de conținut care au reușit să își construiască o carieră prin intermediul rețelelor sociale