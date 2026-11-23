Christian Sabbagh a transmis un mesaj extrem de emoționant pentru băiețelul său, Georges, în vârstă de opt ani. Micuțul a fost diagnosticat cu TSA, o tulburare de spectru autist, de la o vârstă fragedă, astfel că prezentatorul face tot posibilul ca băiețelul să ducă o viață normală.

Christian Sabbagh și fiul său, Georges. Foto: Facebook.

Aproape că îți dau lacrimile! Prezentatorul de știri Christian Sabbagh a transmis un mesaj de o încărcătură emoțională profundă, în care i-a făcut o promisiune fiului său. Cunoscutul jurnalist a vorbit, pe scurt, de lupta pe care o duce împotriva prejudecăților și pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale.

Christian Sabbagh, mesaj pentru fiul său diagnosticat cu autism

În mesajul său, prezentatorul TV mărturisește că este dispus la orice sacrificiu pentru a-și proteja copilul. De asemenea, i-a promis că va face tot posibilul pentru a schimba mentalitățile unei societăți care adesea marginalizează ceea ce nu cunoaște.

„Dacă va fi nevoie să mă târăsc în genunchi, o voi face. Dacă va trebui să mă umilesc, îmi voi înghiți mândria. Dacă va trebui să stau în fața gloanțelor, nu voi ezita o clipă.

Nu știu dacă voi reuși să schimb lumea, dar îți promit că voi lupta până la ultima mea suflare pentru ca lumea să înțeleagă mai bine autismul”, a transmis jurnalistul pe rețelele de socializare.

Care este cea mai mare temere a prezentatorului

Dincolo de determinarea de a schimba percepția publică asupra autismului, jurnalistul a atins un punct sensibil pentru orice părinte al unui copil cu dizabilități: anxietatea legată de viitor și de momentul în care copilul va rămâne fără sprijinul părinților săi. De asemenea,

„Pentru că cea mai mare teamă a mea nu este ce mi s-ar putea întâmpla mie, ci gândul că într-o zi nu voi mai fi lângă tine să te apăr de o lume care, uneori, judecă tot ce nu înțelege.

Iar dacă nu voi reuși să-ți las o lume mai bună, vreau să știi un singur lucru: tata a încercat. Cu tot ce a avut, cu tot ce a putut și cu toată dragostea pe care ți-o poartă!”, a mai spus acesta.

Fiul lui Chirstian Sabbagh a fost operat la Viena acum câteva luni

Micuțul Georges a fost supus în luna iulie a acestui an la un nou autotransplant. Copilul a avut și în 2024 un transplant de celule stem, iar progresele de după procedură au fost uimitoare. Contactat atunci, de la Viena, prezentatorul Christian Sabbagh ne-a spus că Georges este bine, iar familia este fericită.

„Este foarte bine și suntem foarte fericiți. Suntem la a doua intervenție și și-a revenit imediat. Chiar suntem uimiți de progresele făcute într-un timp relativ scurt. Ca orice părinte, dorim să facem tot ce ne stă în putere ca să îi fie bine și ne-am pus mari speranțe în acest tip de medicină regenerativă. La cinci ore după operație s-a jucat cu surioara lui, Anais, o căuta, număra... Poate pentru cei mai mulți părinți nu înseamnă nimic asta, sunt lucruri banale. Dar pentru noi, când vezi că se joacă cu sens, e o mare realizare”, a declarat jurnalistul pentru Click!.