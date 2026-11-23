Actorul american E.J. Carroll, care a avut apariții în seriale cunoscute precum „Boardwalk Empire”, „The Deuce” și „Blue Bloods”, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Cauza morții sale a fost făcută publică la câteva zile după dispariția artistului, managerul acestuia confirmând că actorul a suferit un embolism pulmonar.

E.J. Carroll Foto: yahoo.com

E.J. Carroll a murit pe 19 noiembrie 2026, iar vestea dispariției sale a fost confirmată de managerul Jon Mason. Actorul se îndrepta spre o programare pentru o înregistrare de voice-over în momentul în care s-a produs tragedia, potrivit informațiilor publicate de Deadline.

E.J. Carroll, actor apreciat pentru intensitatea interpretărilor sale

De-a lungul carierei, E.J. Carroll a fost implicat în numeroase producții de televiziune și film, fiind apreciat pentru modul în care își construia personajele. Unul dintre rolurile care l-au făcut cunoscut a fost cel al șerifului Victor Sickles din serialul „Boardwalk Empire”. De asemenea, a interpretat personajul Fat Mooney în „The Deuce”, producție care a avut trei sezoane, între 2017 și 2019.

Artistul a mai apărut în seriale precum „Law & Order”, „Law & Order: SVU”, „Law & Order: Criminal Intent”, „Conviction”, „The Blacklist”, „Pose” și „The Punisher”. Filmografia sa a inclus și producții cinematografice precum „Pipe Dream”, lansat în 2001, „Crooked Lines”, din 2003, și „Everybody’s Fine”, din 2009.

În 2026, actorul a avut un rol în „The Mayflower”, care a reprezentat una dintre ultimele sale apariții pe ecran. De asemenea, a contribuit vocal la jocul video „Grand Theft Auto V” și la seria de podcasturi „The Lamb”, lansată în 2021.

Mesaje emoționante după dispariția actorului

Jon Mason, managerul lui E.J. Carroll, a vorbit despre calitățile artistului și despre impactul pe care acesta l-a avut asupra oamenilor cu care a lucrat. Dincolo de talentul său, managerul a evidențiat generozitatea și bunătatea actorului, calități care l-au făcut apreciat în comunitatea artistică.

„Când E.J. Carroll interpreta un rol, era imposibil să-ți iei ochii de la el. Dar moștenirea sa de durată va fi bunătatea și generozitatea pe care le-a arătat prietenilor, colegilor de breaslă și chiar străinilor”, a transmis Jon Mason într-o declarație anterioară.

Managerul a mai spus despre actor că „era un om extraordinar”, descriindu-l drept o persoană deosebită, nu doar un profesionist talentat.

Într-o altă declarație, Jon Mason a subliniat dedicarea lui Carroll pentru meseria sa și felul în care era apreciat de ceilalți actori.

„E.J. Carroll a fost un actor desăvârșit, cunoscut și iubit pentru dedicarea intensă față de personajele pe care le interpreta”, a declarat acesta.

Managerul a mai evidențiat faptul că artistul a avut ocazia să lucreze alături de nume importante din industria cinematografică, precum Robert De Niro, Mickey Rourke și Bruce Dern, dar și cu personalități mai recente din lumea entertainmentului. Carroll va rămâne în memoria colegilor săi pentru contribuțiile aduse producțiilor în care a jucat și pentru legăturile pe care le-a construit de-a lungul carierei.

Carla Gugino, omagiu pentru colegul său

Actrița Carla Gugino, care a colaborat cu E.J. Carroll în producția „A Delicate Arrangement”, a transmis, la rândul său, un mesaj după vestea morții acestuia. Ea a vorbit despre privilegiul de a lucra alături de actor și despre impactul pe care acesta l-a avut asupra celor din jur.

„Am avut marea șansă să lucrez alături de el. A fost o sursă de talent și lumină”, a scris Carla Gugino, exprimându-și condoleanțele pentru familia și apropiații artistului.

După moartea sa, E.J. Carroll va apărea și în alte proiecte care urmează să fie lansate, printre acestea numărându-se „Triumph of the Will”, „The Wretched Devours” și „A Delicate Arrangement”.

O ceremonie de comemorare a actorului urmează să fie organizată în New York, la o dată care va fi anunțată ulterior.