Jordan Brunoli, basistul trupei australiene de indie-rock Bugs, s-a stins din viață la doar 31 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal în stadiul IV. Artistul fusese diagnosticat în 2025, iar în perioada care a urmat a ales să vorbească deschis despre boală și despre problemele întâmpinate înainte de a primi diagnosticul.

Jordan Brunoli a murit la 31 de ani Foto: captură video

În loc să se retragă din atenția publică, muzicianul a devenit o voce activă în campaniile de conștientizare, îndemnându-i în special pe tinerii australieni să nu ignore simptomele și să acorde mai multă atenție sănătății lor.

Jordan Brunoli a povestit că a fost diagnosticat târziu

Jordan Brunoli a vorbit în repetate rânduri despre experiența sa și despre faptul că, inițial, nu a bănuit că ar putea suferi de o afecțiune atât de gravă. Artistul atrăgea atenția asupra creșterii numărului de cazuri de cancer colorectal în rândul persoanelor tinere.

„Credeam că sunt prea tânăr pentru a trece prin așa ceva, dar în ultima vreme s-a observat o creștere a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 30 de ani. Un diagnostic timpuriu poate face diferența între o tumoare în stadiul 1 și un cancer metastazat în stadiul 4”, spunea el.

Muzicianul și-a amintit și de prima consultație, când medicul i-ar fi spus că simptomele ar putea fi provocate de un virus.

„E un virus, e un virus. Nu-ți face griji, va trece în câteva săptămâni”, își amintea Jordan Brunoli că i-a transmis primul medic la care a apelat.

După mai multe vizite, artistul a început să se simtă tot mai frustrat, deoarece considera că problemele sale nu erau luate în serios. Acesta a povestit că a trecut prin momente de panică, fiind convins că ceva nu era în regulă.

„A fost puțin respingător când i-am cerut mai multe informații... spunându-mi că sunt insistent. Am știut că ceva nu e în regulă cu mine”.

Muzica l-a ajutat să treacă prin perioada dificilă

După ce a aflat diagnosticul, Jordan Brunoli a devenit un invitat constant al emisiunii Hack, difuzate de postul australian de radio triple j. Acolo a vorbit despre evoluția bolii, despre felul în care a înfruntat diagnosticul și despre importanța controalelor medicale și a depistării timpurii.

Muzica a rămas una dintre principalele sale surse de echilibru. Momentele petrecute cântând alături de colegii săi, Connor Brooker și Brock Weston, l-au ajutat să facă față suferinței.

„Mai ales atunci când mă simt foarte rău, cânt la chitară atât cât îmi permit degetele. Va trebui să-mi rupeți brațele și să-mi jupuiți tot corpul înainte să mă opresc din cântat”, declara el în 2025, într-un interviu acordat emisiunii Hack.

Mesaje de omagiu după moartea artistului

După vestea dispariției sale, organizația Australian Recording Industry Association (ARIA) și postul de radio triple j au transmis mesaje de omagiu. Reprezentanții ARIA au amintit de implicarea muzicianului în emisiunea Hack și de eforturile sale de a-i convinge pe tineri să fie mai atenți la sănătatea lor.

Potrivit organizației, în urma intervențiilor sale au fost primite mesaje de la persoane care au descoperit boala suficient de devreme pentru a putea beneficia de tratament.

„Adio, Jordan Brunoli. Ai plecat mult, mult prea devreme”, se arată în mesajul publicat de ARIA.

Artistul a lăsat în urmă o soție îndurerată, George, cu care s-a căsătorit la începutul acestui an. Într-un interviu acordat emisiunii Hack în luna august, Jordan le-a mulțumit celor dragi pentru sprijinul oferit în perioada dificilă.

„Dacă nu i-aș fi avut pe Brock, pe Connor și pe partenera mea, G, care să mă ajute să-mi păstrez echilibrul în fiecare zi, nu aș fi fost nici pe departe atât de împăcat cu situația în care mă aflu acum. Eu și G eram meniți să fim împreună și vom fi întotdeauna”, mărturisea Brunoli.

Concert caritabil organizat în sprijinul lui Jordan Brunoli

În octombrie 2025, trupa Bugs a organizat un concert caritabil la sala The Tivoli din Brisbane, pentru a-l sprijini pe colegul lor. Evenimentul, intitulat Saving A Bug’s Life, a reunit mai mulți artiști și formații din scena muzicală locală.

Jordan Brunoli a participat la înregistrarea celor patru albume lansate de Bugs, inclusiv la cel mai recent material, Head Noise, apărut pe 28 august. Discul a ajuns pe lista scurtă a nominalizărilor la J Awards, la categoria „Albumul australian al anului”, scrie Billboard.

Un alt album al trupei, Cooties, lansat în 2022 prin casa de discuri Community Music, a avut rezultate bune, ocupând locul al patrulea în clasamentul ARIA Top 20 Vinyl Albums Chart.