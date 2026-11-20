Vă prezentăm colecțiile vedetelor! În timp ce Minodora a strâns sute de parfumuri scumpe, Gheorghe Turda a adunat, în peste 50 de ani, nu mai puțin de 1.000 de cuțite și de săbii. Iar Ovidiu Komornyik ne-a prezentat chitarele sale, cu ajutorul cărora a compus cele mai frumoase cântece de dragoste. Poveștile artiștilor sunt emoționante.

1/6 Ovidiu Komornyik colecționează chitare, Gheorghe Turda are peste 1.000 de cuțite și de săbii, iar Minodora deține 300 de parfumuri scumpe Foto: Foto: Click!

Gheorghe Turda are o colecție de peste 1.000 de cuțite și de săbii

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda (78 de ani) se mândrește cu a sa colecție de săbii și de cuțite, adunate, de-a lungul timpului, din toate colțurile lumii:

„Cam de prin 1975 am început să fac această colecție, mai exact de când am fost într-un turneu în Mexic și acolo am primit în dar un cuțit. Acum am sute de cuțite, dar colecționez și săbii, am cu totul 1.102 modele, multe le țin și în casa din Câmpina.

Mă mai întreabă lumea cu cât le-am cumpărat și de unde, dar eu le-am primit pe toate cadou. Această colecție este unică în România și sunt tare mândru. Precizez și că toate aceste cuțite și săbii sunt înregistrate la Poliție, e obligatoriu, căci sunt considerate arme albe”, a dezvăluit Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click!

Minodora și-a umplut vitrina cu cele 300 de parfumuri

Cât o privește pe solista de muzică de petrecere Minodora (48 de ani), ea le-a prezentat fanilor, pe conturile sociale, colecția de sute de parfumuri, toate de firmă. Le ține expuse într-o vitrină specială cu lumini, amenajată precum o mică galerie:

„Le-am deschis pe toate, le folosesc, nu le ofer în dar. Le șterg de praf, la 3-4 luni. Eu investesc în parfumuri, mai și primesc cadou, lumea îmi știe această pasiune pentru parfumuri. Am în total 300 de sticluțe”, a menționat ea, în podcastul lui Daniel Capatos.

Nu uită anii grei ai copilăriei: „Sufeream de complexul de inferioritate al sărăciei”

Susține că această pasiune este o formă de împlinire personală, după o copilărie marcată de mari lipsuri materiale. Acum, după 30 de ani de muzică, își poate permite să-și cumpere tot ce își dorește:

„Nu pot să descriu în cuvinte cât de recunoscătoare le sunt oamenilor și lui Dumnezeu. Și, de restul, nici nu mă interesează, pentru că am multe parfumuri, pentru că am haine, genți. După ce m-am lansat, cred că doi ani de zile deja făceam bani, câștigam și încă sufeream de complexul de inferioritate al sărăciei, al faptului că n-am avut. Oamenii își revin din complexul de inferioritate mult mai greu”.

Ovidiu Komornyik: „La fiecare chitară am compus cel puțin un cântec”

Iar compozitorul Ovidiu Komornyik (57 de ani) colecționează instrumente muzicale, care stau așezate, cuminți, pe un perete al casei sale. Fiecare are însă povestea ei. Autorul celebrei piese de dragoste „Ești mireasa vieții mele” le-a prezentat internauților chitarele sale, care l-au ajutat să compună cele mai emoționante șlagăre din muzica ușoară românească:

„Fiecare chitară din spatele meu are propria poveste. La fiecare dintre ele am compus cel puțin un cântec. Fiecare are sunetul ei, inspirația ei și amintirea unui moment în care muzica a prins viață. Pentru mine, chitarele nu sunt doar instrumente, ci adevărați parteneri de creație. Din ele s-au născut povești, emoții și melodii pe care le-am dăruit publicului”, a spus el, pe Facebook.