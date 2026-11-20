Prințul Harry a oferit noi detalii despre viața de familie după revenirea în Marea Britanie, dezvăluind că cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, s-au adaptat foarte bine la noul mediu și sunt încântați de experiența școlii britanice.

Cum s-au adaptat Lilibet și Archie Foto: instagram

Archie și Lilibet s-au adaptat rapid la noua viață

Ducele de Sussex a participat la emisiunea This Morning, unde a vorbit atât despre mutarea familiei din California în Regatul Unit, cât și despre viitoarea ediție a Jocurilor Invictus, programată în 2027 la Birmingham.

Harry a mărturisit că cei doi copii ai săi iubesc viața din Marea Britanie și că revenirea a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării lor. Potrivit acestuia, cea mai mare transformare poate fi observată în felul în care cei mici au căpătat mai multă încredere în ei.

„Le place foarte mult să fie aici. Este o schimbare culturală importantă pentru ei. Uniformele școlare sunt ceva nou, dar i-a ajutat foarte mult. Încrederea amândurora a crescut enorm de când sunt la o școală din Marea Britanie și este minunat să vedem asta”, a spus Harry.

Au început să preia accentul britanic

În timpul interviului, prezentatorii l-au întrebat dacă Archie și Lilibet au început să vorbească cu accent britanic după mutarea în Regatul Unit. Prințul a răspuns în glumă că încearcă să îi încurajeze să adopte accentul local și că inclusiv colegii lor de școală contribuie la acest proces.

Harry a dezvăluit și un detaliu amuzant despre fiica sa, spunând că Lilibet face o imitație foarte reușită a mamei sale, Meghan Markle.

Declarațiile au venit la câteva zile după ce Harry și Meghan au fost surprinși împreună cu Archie și Lilibet la Winter Wonderland, eveniment organizat în Hyde Park, Londra.

A fost prima apariție publică a familiei de la revenirea în Marea Britanie. Martorii au povestit că cei patru s-au bucurat de atracțiile parcului ca orice altă familie, departe de atenția excesivă a fotografilor.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Harry s-a distrat alături de Archie în mașinuțele electrice, în timp ce Meghan și Lilibet au urmărit activitățile de la margine.

Motivele pentru care s-a întors Prințul Harry cu familia în Marea Britanie

După șase ani petrecuți în California, Prințul Harry și Meghan Markle au luat o decizie care a surprins o lume întreagă: s-au mutat înapoi în Marea Britanie alături de cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

În primul său interviu acordat după revenirea pe pământ britanic, Ducele de Sussex a explicat motivele reale din spatele acestei mutări neașteptate, vorbind despre educația celor mici, dorul de casă și dorința de a îngropa securea războiului cu presa și cu Familia Regală.

Interviul, realizat la New York pentru revista GQ de jurnalistul Zach Baron, oferă o perspectivă intimă asupra schimbării radicale făcute de ducii de Sussex în luna august, când copiii au fost înscriși la o școală privată din Regatul Unit, potrivit People.

„Oportunități pentru familie”, a subliniat Harry (42 de ani) drept argument principal. „Faptul că pot să-mi duc copiii la o școală britanică a însemnat enorm pentru mine. Nici nu știam cât de important era. (...) Nu critic școlile americane, însă pentru copii la 7 și 5 ani este esențial să poată face o comparație și să experimenteze două culturi diferite.”

Ducele a adăugat că decizia nu a fost plănuită cu ani înainte, ci a venit natural, atunci când „stelele s-au aliniat”. După o perioadă lungă în care revenea în patrie doar pentru câteva zile, dorința de a fi aproape de familie și de prieteni a devenit decisivă:

„A fost minunat să fim din nou aproape de prieteni, de familie, de copiii lor, să avem întâlniri de joacă nesfârșite pentru a-i ajuta pe cei mici să se acomodeze. După șase ani, am simțit că e o oportunitate pe care trebuie să o fructificăm acum”.