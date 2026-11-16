Prințul Harry s-a întors în Ucraina și a făcut un anunț neașteptat. Ce le-a promis militarilor răniți

Prințul Harry a revenit în Ucraina, unde a stat de vorbă cu militari răniți pe front și cu specialiștii care se ocupă de recuperarea acestora. În timpul unei vizite de două zile la Liov, în vestul țării, fiul regelui Charles a transmis un mesaj de încurajare ucrainenilor și a făcut o promisiune importantă veteranilor: va susține organizarea Jocurilor Invictus în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia.

Prințul Harry s-a întors în Ucraina și a făcut un anunț neașteptat. Foto: arhiva

Potrivit Reuters, ducele de Sussex și-a exprimat încrederea în victoria Ucrainei și a subliniat că eforturile celor care îngrijesc victimele conflictului vor rămâne esențiale și după încetarea luptelor.

A patra vizită a prințului Harry în Ucraina de la începutul invaziei ruse

Deplasarea marchează cea de-a patra vizită a prințului Harry în Ucraina de la declanșarea invaziei ruse, în februarie 2022.

Unul dintre punctele importante ale programului a fost clinica Superhumans din Liov, un centru specializat în tratamentul și recuperarea persoanelor rănite în război. Aici, Harry s-a întâlnit cu militari aflați în proces de reabilitare, dar și cu personal medical implicat în îngrijirea acestora.

Prințul a participat și la o conferință dedicată profesioniștilor din sistemul medical, unde a vorbit despre importanța muncii lor și despre provocările care vor continua să existe chiar și după încheierea conflictului.

„Veți câștiga războiul și apoi veți avea toate premisele pentru succes”, a afirmat Harry sâmbătă.

Declarațiile au fost făcute publice abia după plecarea acestuia din Ucraina, din motive de securitate.

Promisiunea făcută veteranilor ucraineni privind Jocurile Invictus

Un alt moment important al vizitei a fost întâlnirea cu veteranii care se pregătesc pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, competiție internațională dedicată militarilor și foștilor militari răniți sau afectați de probleme de sănătate în urma serviciului militar.

Harry a asistat la un antrenament de rugby în scaun cu rotile, la care au participat veterani ucraineni. Aceștia se pregătesc pentru ediția din 2027, care va avea loc la Birmingham, în Marea Britanie.

Ucraina intenționează să participe la competiție cu o delegație formată din 60 de sportivi.

Cu această ocazie, prințul le-a vorbit veteranilor despre posibilitatea ca Ucraina să devină, la rândul său, gazda Jocurilor Invictus, după terminarea războiului.

„Când războiul se va termina și când Ucraina va câștiga, vom fi gata să vă sprijinim în organizarea Jocurilor Invictus”, le-a transmis acesta.

De ce sunt importante Jocurile Invictus pentru militarii răniți

Prințul Harry a fondat Jocurile Invictus în 2014, pe când făcea încă parte din armata britanică. Evenimentul a fost creat pentru a le oferi militarilor și veteranilor răniți o platformă prin care să își demonstreze forța, determinarea și capacitatea de a depăși obstacolele fizice și emoționale.

Competiția a devenit, în timp, un proiect internațional de referință pentru recuperarea prin sport și reintegrarea persoanelor afectate de experiențele din serviciul militar.

Pentru veteranii ucraineni, participarea la ediția din 2027 reprezintă nu doar o oportunitate sportivă, ci și o ocazie de a transmite un mesaj despre reziliență și reconstrucție.

Prințul Harry și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru Ucraina

Deși familia regală britanică păstrează, în general, o poziție rezervată în privința declarațiilor politice, regele Charles și alți membri ai monarhiei au transmis în mai multe rânduri mesaje de susținere pentru Ucraina.

Prințul Harry, care nu mai are atribuții oficiale în cadrul familiei regale britanice, a adoptat însă un discurs mai direct în privința războiului declanșat de Rusia.

La începutul acestui an, în timpul unei alte vizite, el i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt conflictului și a îndemnat Statele Unite să ia măsuri suplimentare.

Noua deplasare în Ucraina reconfirmă implicarea sa în proiectele dedicate militarilor răniți și veteranilor, dar și interesul pentru sprijinirea celor care încearcă să își reconstruiască viața după experiențele de pe front.