De ce vrea Harry să îngroape securea războiului cu regele Charles și cu prințul William. „Este cel mai important lucru”

Prințul Harry își dorește să repare relațiile tensionate cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său, prințul William. Într-un interviu acordat revistei GQ, ducele de Sussex a vorbit deschis despre rupturile din familie, despre dificultatea de a depăși conflictele din trecut și despre importanța reconcilierii. „Este suficientă dramă în lume și în viețile oamenilor, fără să continuăm să avem probleme în familie”, a declarat acesta.

Prințul Harry Foto: 2026 Getty Images / JP YIM

Prințul Harry vrea să se împace cu tatăl și fratele său

Prințul Harry spune că își dorește să pună capăt conflictelor care au afectat relațiile sale cu regele Charles al III-lea și cu prințul William. Într-un interviu acordat revistei GQ, la New York, ducele de Sussex a descris tensiunile din propria familie drept o situație în care se pot regăsi mulți oameni, indiferent de statutul lor social.

Potrivit acestuia, neînțelegerile dintre frați și relațiile deteriorate dintre părinți și copii sunt experiențe universale, iar interesul publicului pentru familia regală britanică ar putea fi explicat și prin dorința oamenilor de a înțelege cum pot fi depășite asemenea conflicte.

„Există neînțelegeri între frați, există relații distruse între copii și părinții lor, între copii și unul dintre părinți”, a explicat Harry.

Ducele de Sussex a adăugat că numeroase persoane cu care discută îi vorbesc despre experiențe similare, ceea ce îl face să înțeleagă de ce povestea familiei sale trezește atât de mult interes.

„Probabil că acesta este și unul dintre motivele pentru care există atât de multă fascinație. Poate că oamenii se uită la noi și se întreabă: «Cum veți reuși să rezolvați lucrurile?». Apoi poate se gândesc: «Dacă văd cum reușiți voi să vă împăcați, poate mă va ajuta și pe mine să-mi rezolv propriile probleme»”, a declarat prințul Harry.

„Cel mai important lucru este să ne împăcăm”

Întrebat despre posibilitatea unei reconcilieri, Harry a transmis că își dorește ca relațiile de familie să fie reparate, chiar dacă nu toată lumea își dorește același deznodământ.

„Unii oameni nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau să se rezolve. Având în vedere tot ceea ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este să ne împăcăm. Acesta este punctul esențial”, a afirmat ducele de Sussex.

Declarația sa reprezintă unul dintre cele mai clare mesaje publice prin care își exprimă dorința de a depăși conflictul familial.

Întrebat dacă este de părere că rana provocată de aceste tensiuni poate fi vindecată, Harry a răspuns afirmativ, recunoscând totodată că urmările unor asemenea experiențe nu dispar întotdeauna complet.

„Da, desigur. Cicatricile rămân pentru totdeauna, dar aș încuraja pe oricine să lase trecutul în urmă”, a spus acesta.

Prințul a admis însă că lucrurile sunt mai complicate atunci când experiențele dureroase continuă să influențeze viața de zi cu zi.

„Dacă anumite lucruri din trecut încă îți afectează fiecare zi, este mai greu să le lași în urmă. Dar, în ceea ce mă privește, există suficientă dramă în lume și în viețile oamenilor, fără să continuăm să avem probleme în familie”, a adăugat Harry.

Reacția reprezentanților lui Harry după declarațiile despre familia regală

După publicarea interviului, un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a precizat că declarațiile prințului Harry nu au fost formulate cu intenția de a-l critica pe fratele său, prințul William, și nici nu au reprezentat un atac la adresa vreunui membru al familiei regale.

Potrivit reprezentantului cuplului, afirmațiile au fost făcute într-un context general, pornind de la experiențele și dificultățile prin care trec familiile atunci când apar conflicte între membrii lor.

Interviul, realizat în luna precedentă, a fost publicat pe site-ul revistei GQ în timp ce familia regală britanică îl primea pe sultanul Omanului la Castelul Windsor, în cadrul unei vizite oficiale.

De ce și-a dorit prințul Harry ca familia sa să revină în Marea Britanie

În cadrul aceluiași interviu, ducele de Sussex a vorbit și despre revenirea familiei sale în Marea Britanie, explicând că posibilitatea de a le oferi copiilor o experiență educațională britanică a avut o importanță deosebită pentru el.

Harry a mărturisit că nu realizase pe deplin cât de mult conta acest lucru până când copiii săi au început școala.

„Oportunitățile pentru familie și posibilitatea de a-i înscrie pe copii în școli britanice au însemnat foarte mult pentru mine.

Nu mi-am dat seama cât de important era pentru mine. Întotdeauna am crezut că voi încerca să fac acest lucru sau că vom încerca să-l facem împreună. Acum, după două săptămâni de școală, copiilor le place foarte mult, iar această experiență le oferă o perspectivă complet diferită. Să nu vă faceți griji, nu critic școlile americane”, a adăugat prințul.

Harry a subliniat că este foarte important ca Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, să aibă parte de două experiențe culturale distincte.

Declarațiile sale arată că educația copiilor și contactul cu mediul britanic reprezintă aspecte importante pentru familie. Totuși, prințul nu a prezentat aceste motive drept explicația directă a dorinței sale de reconciliere cu Charles și William.

Prințul Harry, despre durere, traumă și sprijinul psihologic

În interviu, ducele de Sussex a vorbit și despre felul în care a gestionat durerea și trauma după moartea mamei sale, prințesa Diana. Harry a explicat că își dorește ca experiențele sale să le fie de folos altor persoane care trec prin momente dificile, nu să atragă compasiunea publicului.

„Cu siguranță nu vreau să stârnesc compasiune. De ce aș face asta? Pentru că sunt prinț. Am o rețea de sprijin în jurul meu, am urmat diferite forme de terapie și am depus eforturi pentru a-mi reveni. Mă întreb unde aș fi ajuns dacă nu aș fi făcut toate aceste lucruri. Situația ar fi putut fi cu totul alta”, a declarat Harry.

Prin aceste afirmații, prințul a pus accentul pe importanța sprijinului și a efortului personal în gestionarea experiențelor dureroase. El a sugerat că împărtășirea propriilor dificultăți poate avea un rol util pentru cei care se confruntă cu probleme asemănătoare.