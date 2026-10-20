Prințul Harry rupe tăcerea! Motivele pentru care s-a întors cu familia în Marea Britanie

După șase ani petrecuți în California, Prințul Harry și Meghan Markle au luat o decizie care a surprins o lume întreagă: s-au mutat înapoi în Marea Britanie alături de cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Prințul Harry vorbește despre întoarcerea familiei la Londra Foto: arhivă

În primul său interviu acordat după revenirea pe pământ britanic, Ducele de Sussex a explicat motivele reale din spatele acestei mutări neașteptate, vorbind despre educația celor mici, dorul de casă și dorința de a îngropa securea războiului cu presa și cu Familia Regală.

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Interviul, realizat la New York pentru revista GQ de jurnalistul Zach Baron, oferă o perspectivă intimă asupra schimbării radicale făcute de ducii de Sussex în luna august, când copiii au fost înscriși la o școală privată din Regatul Unit, potrivit People.

„Oportunități pentru familie”, a subliniat Harry (42 de ani) drept argument principal. „Faptul că pot să-mi duc copiii la o școală britanică a însemnat enorm pentru mine. Nici nu știam cât de important era. (...) Nu critic școlile americane, însă pentru copii la 7 și 5 ani este esențial să poată face o comparație și să experimenteze două culturi diferite.”

Ducele a adăugat că decizia nu a fost plănuită cu ani înainte, ci a venit natural, atunci când „stelele s-au aliniat”. După o perioadă lungă în care revenea în patrie doar pentru câteva zile, dorința de a fi aproape de familie și de prieteni a devenit decisivă: „A fost minunat să fim din nou aproape de prieteni, de familie, de copiii lor, să avem întâlniri de joacă nesfârșite pentru a-i ajuta pe cei mici să se acomodeze. După șase ani, am simțit că e o oportunitate pe care trebuie să o fructificăm acum”.

Prințul Harry, mesaj de armistițiu: „Să tragem o linie. Nu mai sunt naiv”

Una dintre cele mai așteptate declarații a vizat relația tensionată cu presa tabloidă britanică și procesele intense din ultimii ani. Harry s-a declarat optimist și a transmis un apel la respect reciproc, lăsând să se înțeleagă că își dorește reconcilierea generală.

„Au fost niște bătălii care trebuiau purtate. Dar sper că putem trage o linie sub toate acestea. Cu tot ce se întâmplă acum în lume, sunt aspecte din trecut pe care noi toți — eu, familia mea, o parte din presa britanică — ne-am dori să le lăsăm în urmă și să lucrăm pentru binele comun. Sunt optimist, am speranță. Nu sunt naiv, am fost naiv în trecut. Dacă ei ne respectă poziția, îi respect și eu. Poziția noastră este acum foarte clară și sper că putem să ne vedem de viață”, a punctat prințul.